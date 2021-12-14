UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülüyor. Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalarda, ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor.
Kazı heyeti başkanı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA'ya antik kentte çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
"BÖLGEDE İLK OLARAK ELE GEÇEN BİR ÖRNEK OLDUĞU İÇİN DEĞERLİ"
Her bulunan parçanın kendilerini çok heyecanlandırdığını aktaran Pektaş, kale içindeki bu yıl yürütülen kazılarda çok ender bir buluntuya rastlandığını dile getirerek, "İç kalede yaptığımız çalışmalarda çok güzel seramikler ve küçük buluntular çıktı. Onlardan bir tanesi de literatürde daha çok 'Yıldız Savaşçısı' veya 'Yıldız Avcısı' olarak bilinen Kilia tipi idol başı." diye konuştu.
Pektaş, şu bilgileri verdi:
"Milattan önce 3000-3500'li yıllara tarihlenen ve çok nadir olarak kazılarda ele geçen bir örnek. İbadet ya da tapınma amaçlı kullanıldığı düşünülen heykelciğin dünyada 30 kadar örneği biliniyor. 'Yıldız Savaşçısı' heykeli Ege Adaları'nda ve Batı Anadolu'da bulunuyor. Antik kentte ve bölgede ilk olarak ele geçen bir örnek olduğu için değerli. Çok yakınımızdaki kazılarda bunların ele geçmediğini biliyoruz. Bu açıdan bu bölgenin erken dönemleri için önemli bir ipucu veren eser. Dinsel amaçlı olarak kullanıldığı tahmin edilmekte ama net olarak da bilinebilen bir husus değil. Acaba tapınma sırasında başla gövde kısmı ayrılıp atılıyor muydu veya başka bir amaçla mı yapıldı, net olarak bilinmiyor ancak ibadet amaçlı, tapınma amaçlı yapıldığı tahmin ediliyor."
Pektaş, antik kentten çıkarıldıktan sonra kazı evine getirilen seramik kap parçalarının özenle birleştirilerek turizme kazandırıldığını kaydetti.
Ele geçen buluntular arasında Helenistik ve Miken Dönemi seramikleri bulunduğuna değinen Pektaş, bunun da Beçin'in tarihi için çok değerli bilgi verdiğini sözlerine ekledi.
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