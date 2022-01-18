Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, yer altı radarı ve 3 boyutlu tarama yapabilen dronla tarihe ışık tutulmaya çalışılıyor.
AA'nın haberine göre bölgenin en önemli ören yerleri arasında bulunan ve yıl boyunca kazı çalışmaları sürdürülen Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde, eserler gün yüzüne çıkarılıyor.
Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentteki arkeolojik çalışmalarda, yer altı radarı ve drone da kullanılıyor. Radarla tarihi alanın belirli noktalarının yer altı röntgeni çekiliyor, insansız hava araçları yardımıyla da antik kent sayısal ortama aktarılıyor.
Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, 2021'i kazı, restorasyon ve diğer bilimsel araştırmalar yürüterek yoğun bir programla tamamladıklarını söyledi.
Sayısallaştırma çalışmalarından elde edilecek verilerle çok daha isabetli kazı ve bilimsel çalışmalar yürütebileceklerini belirten Pektaş, "Yer altı radarı ve drone destekli sayısallaştırma çalışmaları, Beçin Antik Kenti'nde yeni ufuklar açacak" dedi.
ANTİK KENTTE 30 KADAR TARİHİ YAPI BULUNUYOR
Pektaş, geçen yıl antik kentteki Yelli Cami'nin restorasyonunu tamamlandıklarını, iç kalenin yanı sıra sarnıçta ve kale önü çeşmesinde kazılar yaptıklarını kaydetti.
Kale çeşmesinin de restorasyonunun tamamlandığını aktaran Pektaş, Güney Ege Kalkınma Ajansınca kabul edilen proje kapsamında çevre düzenlemesi ve su yollarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.
Milas Ovası'na hakim yüksek bir plato üzerinde kurulu Beçin Antik Kenti'nde 30 kadar tarihi yapı bulunduğunu anlatan Pektaş, tarihi Kalkolitik döneme kadar uzanan Beçin'in, kültürel varlıklarının yanı sıra florası ve faunasıyla da eşsiz bir yer olduğunu dile getirdi.
"VERİLER ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARIN YARININA YÖN VERECEK"
Muş Alparslan Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek ise antik kentte insansız hava aracıyla sayısallaştırma çalışmalarını yaptıklarını ifade etti.
Beçin Antik Kenti genelinde drone ile orta foto üreterek üç boyutlu modelleme için gerekli altyapıyı oluşturduklarını vurgulayan Dölek, "Özel yazılıma sahip drone ile 3 boyutlu tarama yapıyoruz. Kazıların sağlıklı bir şekilde yürümesi ve antik kentin dününün, bugününün ortaya koyulması açısından elde edilecek veriler çok önemli. Veriler buradaki arkeoloji çalışmalarının yarınına yön verecek nitelikte" diye konuştu.
Dölek, çalışmaların kazıya ait güncel veri tabanı oluşmasına da destek olacağına dikkati çekti.
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