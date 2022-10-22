Üst kısımlarda ise Menteşe ve Osmanlı dönemlerine ait buluntularımız var. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki kazı çalışmalarımızda da buluntularımız yine oldukça zengin. Kazı çalışmalarında Helenistik dönem ile Türk devrinden sırlı seramikler oldukça yoğun, bunun yanı sıra çeşitli dönemlere ait sikkeler var. Bunlar bize tarihleme için önemli ipuçları veriyor."