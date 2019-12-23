İdrar yolu enfeksiyonları: Yine unutulmaması gereken bir tablo da özellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonlarıdır. “Bebek ağlamasıdır” deyip çok sayıda idrar yolu enfeksiyonları atlanabilir. Burada da eşlik eden ateş, kusma, emmede azalma, tartıda düşüş gibi kriterler vardır. Pediatri uzmanına danışılması gereken bir durumdur. Ayrıca bazı bebekler kum dökebilir. Buna da annelerin aldığı bazı vitaminler, bebeğe verilen bazı vitaminler ya da metabolik sorunlar kuma sebep olabilir. Kum dökerken bebekler de ağrı çektiği için ağlar.