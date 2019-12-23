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Bebeğin ağlaması, genellikle anne babaları endişelendiriyor ve aileye yeni katılan bireyi henüz tanımayan ebeveynler, ağlama sesi ile gerginleşerek tartışma bile yaşayabiliyor. Burada bebeğin neden ağladığının keşfedilmesi ve onun uygun bir şekilde yatıştırılması büyük önem taşıyor. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Bölümü’nden Uz. Dr. Dicle Çelik, bebeklerin ağlama sebepleri hakkında bilgi verdi.
Ağlama sesiyle gelen mucize…
Bebekler dünyaya ağlayarak gelir. Doğumdan önce bebeğin akciğerlerinin görevini, göbek kordonu yoluyla anne üstlenir. Bebeğin doğduktan sonra göbek bağıyla olan bağlantısı kesilir. Bu olaydan sonra bebeğin kapalı olan akciğerleri açılmaya başlar. Bu ağrılı bir süreçtir. Yeni doğan bebeğin ilk solunum hareketiyle ağlamasının nedeni aslında çocuğun akciğerlerinin açılmasına bağlı duyduğu ağrıdır.
Doğum anının akabinde pediatri uzmanları bebeklerin ilk muayenesini yaptıktan sonra, onları annelerinin göğsüne koyar ve ağlama kesilir. Bebekler doğum sonrasında pek çok nedene bağlı olarak ağlayabilir. Anne baba bebeklerini tanıdıkça bu sebepleri keşfedecektir. Bebek ve anne arasındaki bağ kuvvetlendikçe hangi tür ağlamanın ne anlama geldiği de anlaşılır hale gelecektir.
Bebeklerin ağlama sebepleri şöyle sıralanabilir:
Acıkınca ağlayabilir: Özellikle yenidoğan döneminde bebekler her istediğinde emzirilmelidir. Beslenme sürecinin üzerinden 3 saat geçmişse, bebek uyandırılmalı ve süt verilmelidir. Anne ve bebek arasındaki en etkili iletişim emzirme yoluyla olur. Yani bebekler açlıklarını ağlayarak anlatır. Özellikle bebek, ilk aylarında midesi küçük olduğu ve sindirimi hızlı gerçekleştiği için çabuk acıkır. Çabuk acıktığı için de bunu ağlayarak belli eder.
Ev sıcak gelebilir: Bebeklerin küçük olduğu için çabuk üşüyecekleri düşünülmektedir. Bunun için yaz günlerinde camlar kapalı tutulur, kış günlerinde evin sıcaklığı artırılır. Bu minik bebekleri rahatsız edebilir; bu da onların ağlamasına sebep olabilir. Ortamın ısısının 21 ile 24 derecede tutulması bebeklerin sıcaktan sıkılmaması için uygundur.
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