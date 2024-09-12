Çalışma, sağ ve sol beyin arasındaki artan iletişimin, karışık elli kişilerin erken dönem anılarını sağ elini kullananlara göre daha verimli bir şekilde kodlamasına ve geri getirmesine olanak sağlayabileceğini ve bunun için daha kalın bir korpus kallozuma (beynin her iki hemisferi arasındaki bilgi iletişimini sağlayan sinir ağlarından oluşan yapı) sahip olabileceklerini varsaymıştır.

Kaynak: Science Howstuffworks