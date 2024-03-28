Bebek yatağında ölü bulundu! Otopsi yapılacak!
Kastamonu'da, sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu. Bebeğin, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Kastamonu’da, edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu.
ANNESİ BEBEĞİ HAREKETSİZ BULDU
İHA'da yer alan habere göre emzirilmek istenilen bebek annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Kastamonu Sevgievleri Yetiştirme Yurdu’na sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin vefat ettiğini belirledi.
BEBEĞE OTOPSİ YAPILACAK
Bebek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Bebeğin, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.