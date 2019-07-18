18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özellikle bebeklik dönemi olmakla birlikte yaşantımızın büyük bir kısmını uyku ile geçiririz. Bebeklerde sağlıklı gelişim için uyku çok önemlidir.
Bazen bebeklere uykuyu öğretmek, kendi kendine uyumasına destek olmak amacı ile ağlasa da yanına gitmeyerek uyuma davranışı öğretilmektedir. Bu çocuğun psiko-sosyal gelişimi için yanlış bir uygulama olmak ile beraber, ileriki yaşantısında da birçok soruna neden olabilmektedir.
İnsanoğlu biyopsiko-sosyal bir varlıktır. Çoğu yetişkin insan bile yalnız kalmak istemezken, bebek için bu son derece önemlidir. Bebeğin egosu aşırı zayıfken, yani 4,5 aylık dönemlerde ağlasa da yanına gitmeyerek uyumayı öğrenmesini sağlamak yanlış bir uygulamadır.
Bebek ağlaya ağlaya bir süre sonra ağlamamaya başlar, ebeveynler bebeğin bu duruma alıştığını ve rahat uykuya geçmeyi öğrendiğini düşünür fakat aslında olan bebek bu şekilde uyumayı değil öğrenilmiş çaresizliği öğrenir.
Tek başına odada kalan bebek dayanak ve güven ihtiyacını karşılamak için, yanında bir ebeveyn de olmadığı için soyut ve donuk bir nesne seçer kendisine oyuncak gibi ve “o burada”, “gitmiyor” güvencesiyle sakinleşmeye çalışır.
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