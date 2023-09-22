Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin davada tahliye

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İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Kavi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Kavi, tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özgür Kavi'nin, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Adli Tıp Kurumundan akıl sağlığına ilişkin rapor alınabilmesi için mağdur-sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama kararının devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bebek sahilinde bir kadınla erkeğin halka açık bir yerde uygunsuz görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada görüntülerdeki iki kişi gözaltına alınmıştı.

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Yapılan incelemelerde sanık Özgür Kavi'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, Carmen Maria T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından 8 kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Hakimliğe sevk edilen Kavi, "cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapor doğrultusunda Carmen Maria T, kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe tespiti üzerine hastanede gözetim altına alınmıştı.

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, mağdur sanık Carmen Maria T'nin "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanığın, akıl hastalığı nedeniyle bu suçtan hapis cezası verilmeyip yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması öngörülen iddianamede, diğer sanık Kavi'nin, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlarından 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.