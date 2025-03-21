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        Haberler Bilgi Yaşam Bebek bezlerinin neden olduğu egzamaya karşı anne ve babalar basit ve etkili bu yöntemleri uygulayabilir!

        Bebek bezi egzamasında sık görülen belirtiler nelerdir?

        Bebeklerde bez kullanımı ile birlikte görülen egzama, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Bebeklerin cilt sağlığını korumak için neler yapılmalıdır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:30
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        Bebek bezi egzaması nasıl engellenir?
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        Son yıllarda artan bebek bezi egzaması, ebeveynler için endişe kaynağıdır. Özellikle yeni doğan çocuklarda sıklıkla görülen bebek bezi egzamasında evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle çözmek mümkündür.

        BEBEK BEZİ EGZAMASINDA SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

        Bebek bezinin temas ettiği bölgelerde gözlemlenen tüm kızarıklık veya döküntüler her zaman bebek bezi egzamasını işaret etmeyebilir; ancak aşağıdaki belirtiler bebek bezi egzamasında sık görülür ve dikkate alınmalıdır:

        1. KABARCIKLAR VE CİLT DÖKÜNTÜLERİ

        Egzama, bazı durumlarda kabarcıklar (veziküller) oluşturarak sıvı dolu bir görünüme sahip olabilir. Bu kabarcıklar patladığında, ciltte açık yaralar veya aşırı hassas bölgeler oluşabilir. Bebek, bu bölgelerde ağrı veya rahatsızlık hissederek huzursuzluk belirtileri gösterebilir.

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        2. TAHRİŞ VE KIRMIZI DÖKÜNTÜLER

        Bebek bezi bölgesinde gözlenen açık pembe ya da kırmızı renkli döküntü, bebek bezi egzamasının en belirgin göstergesidir. Bu döküntüler, cildin özellikle kemer bölgesi, kalçalar ve kasık bölgesinde yoğunlaşabilir. İlerleyen dönemde yüzeysel kabuklanmalara da evrilebilir.

        3. AĞRI VE RAHATSIZLIK

        Bebeklerin henüz kendilerini ifade edemedikleri düşünüldüğünde, ciltte yanma ve kaşıntı hissine ağlama, huysuzluk veya uykusuzluk gibi davranışsal belirtiler eşlik edebilir. Bu yüzden bebek, sık sık bezinin değiştirilmesine rağmen ağlıyor veya bez bölgesini kaşımaya, ellemeye çalışıyorsa, dermatit ihtimali anne ve babalar tarafından göz ardı edilmemelidir.

        BEBEK BEZİ EGZAMASININ NEDENLERİ

        1. BESLENME DÜZENİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

        Bebeğin beslenme düzenindeki değişiklikler, özellikle katı gıdalara geçiş, dışkının pH dengesini değiştirerek ciltte tahrişe sebep olabilir.

        2. ANTİBİYOTİK KULLANIMI

        Antibiyotikler, bebeklerdeki bağırsak florasını değiştirerek ishal ve bunun sonucunda bebek bezi egzamasına yol açabilir. Antibiyotik kullanımı sırasında ve sonrasında cilt bakımına ekstra dikkat edilmelidir.

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        3. NEM VE SÜRTÜNME

        Bebek bezinin cilde sürekli temas etmesi ve bu bölgenin nemli kalması, ciltte tahrişe neden olur. İdrar ve dışkının ciltle temas etmesi, ciltteki koruyucu bariyerin zayıflamasına yol açar ve tahriş oluşur.

        4. MANTAR VE BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR

        Nemli ve kapalı ortamlar, mantar ve bakterilerin üremesi için elverişli bir zemin oluşturur. Bebek bezi egzamasının ilerlemiş hali, sıklıkla mantar ve bakteriyel enfeksiyonlarla beraber gözlemlenebilir.

        5. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

        Kalitesiz veya parfümlü ıslak mendiller, sert temizlik ürünleri, agresif deterjanlarla yıkanmış çamaşırlar ve bazı bebek bezlerinin içindeki kimyasal maddeler, bebek cildinde alerjik reaksiyon veya tahrişe neden olabilir.

        6. CİLT ENFEKSİYONLARI

        Mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar, bebek bezi egzamasının yaygın nedenlerindendir. Bu enfeksiyonlar, ciltte mevcut olan tahrişi daha da kötüleştirir.

        BEBEK BEZİ EGZAMASINDA EVDE UYGULAYABİLECEĞİNİZ BASİT YÖNTEMLER

        1. YUMUŞAK İÇERİKLİ SABUN VE ISLAK MENDİL

        Bebeğinizin cildine özel, parfümsüz ve yumuşak içerikli sabun ve ıslak mendiller kullanmanız önemlidir. İçeriğinde alkol, paraben ve parfüm bulunan ürünler cildi kurutarak tahriş edebilir. Temizledikten sonra bölgeyi nazikçe kurulayın.

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        2. DOĞRU KIYAFET SEÇİMİ

        Bebeğe çok dar veya sentetik kumaşlı kıyafetler giydirmek de tahrişe katkıda bulunabilir. Özellikle pamuklu, yumuşak ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek, bebeğin cildinin nefes almasına yardımcı olur.

        3. NEFES ALAN BEZ KULLANIMI

        Kaliteli ve mümkün olduğunca nefes alan bir bebek bezi seçmek, hava sirkülasyonunu artırarak nemi azaltır. Böylece bebek cildi daha az tahriş olur. Bebeklerin cilt tipine göre farklı markaları deneyerek en uygun bezi seçmeye dikkat edin.

        4. CİLDİN HAVA ALMASINI SAĞLAYIN

        Bebeğinizin altını değiştirdikten sonra birkaç dakika bezsiz kalarak cildinin hava almasını sağlayın. Bu yöntem, bez bölgesindeki nemin azalmasına ve cildin kendini yenilemesine olanak sağlar.

        5. BEZ DEĞİŞTİRME SIKLIĞINI ARTIRIN

        Bebeğinizin altını düzenli aralıklarla kontrol ederek gerektiğinde hemen bez değiştirmek, cildin uzun süre idrar veya dışkı ile temasta kalmasını önler. Bez değiştirirken, popo ve çevresini nazik bir şekilde temizleyerek, kurulayın.

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        6. CİLT BARİYERİ OLUŞTURAN LOSYON KULLANIMI

        Alt değişiminden sonra, pişik önleyici kremler veya koruyucu cilt bariyeri oluşturan losyonlar uygulanabilir. Çinko oksit içerikli kremler, en yaygın kullanılan ve genellikle güvenli kabul edilen ürünler arasındadır.

        UYARI: Herhangi bir belirti fark edildiğinde öncelikle uzman bir hekime başvurun.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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