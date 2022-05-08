Bebek bakımında doğru bilinen yanlışlar

Bebek ve çocuk bakımında kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler, tıpkı kulaktan kulağa oyunu gibi çok yanlış sonuçlara yol açabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin bebek ve çocuk bakımında yeni doğan döneminden itibaren yapılan en önemli yanlışların genellikle halk arasındaki yaygın inanışlardan kaynaklandığına dikkat çekti. Bebeğin eğer çok ciddi bir sağlık problemi yoksa ilk haftadan itibaren alıştıra alıştıra dışarı çıkarılabileceğini söyleyen Dr. Seçkin "Önemli olan dumanlı, gürültülü yani sağlıksız bir ortam olmaması" dedi.

ANNE SÜTÜNDEN HASTALIK GEÇMEZ

Yeni doğan döneminde özellikle emzirme konusunda çok fazla bilgi kirliliği olduğunu belirten Dr. Seçkin "Anne grip olsa da emzirmeye devam etmesinin bir sakıncası yok. Hastalık değil oluşan antikorlar bebeğe geçer bu da olumlu bir durum" dedi. Tatlı yemenin değil sağlıklı beslenmenin sütü artırdığını söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Bir yaşından sonra artık yararı yok emzirme diyenler yanılıyor. Anne sütü her zaman yararlıdır" dedi.

SIFIRA VURMAK YARARSIZ

İştah artıran şuruplar, bağışıklık güçlendiren karışımlar ya da doktor tavsiyesi olmadan verilen vitaminlerin yarardan çok zararı olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Çocuk kendi büyüme hızına göre iştahını ayarlar" dedi. Bebeğin saç kalitesinin anne babasının saç kalitesiyle ilgili olduğu ve tamamen genetik bir durum olduğunu belirten Dr. Seçkin "Daha güçlensin gür olsun diye bebeğin saçını sıfıra vurmanın hiçbir faydası yok" dedi.

ATEŞE SİRKE, İSHALE KAHVE DOĞRU MU?

Yüksek ateş durumunda yapılan en önemli hatanın sirkeli su ya da aspirinle ovmak olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Özellikle aspirin kullanımı hayati sonuçlara yol açabiliyor" dedi. Soğuk hava ve cereyandan korkulmaması gerektiğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Bu bizim kültürümüze özgü bir durum. Soğuk içmek ya da üşütmek hastalığa yol açmaz" dedi. Çocuğa ishal durumunda kahve verilmesinin hiçbir şekilde doğru olmadığına dikkat çeken Dr. Seçkin "Kahve sindirim sistemini irite edebiliyor ve tam tersi ishali artırıyor" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Ailelere tavsiyem sağdan soldan duyduklarına kulaklarını tıkasınlar, her denileni yapmasınlar. Herkes her şeyi en iyi biliyor gibi konuşuyor" ifadelerini kullandı.