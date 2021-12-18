Bebek arabasıyla okula giden çocuğa yardım eli uzandı

Doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için engelli olan 8 yaşındaki Hakan Söğüt, evine 2 kilometre uzaklıktaki okula annesinin yardımıyla bebek arabasıyla gitmek zorunda kalıyordu. Hakan’ın durumunu gören öğretmenleri ve okul yöneticileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle iletişime geçti. Hakan’ın durumunu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hakan Söğüt’e tekerlekli sandalye hediye etti.
Söğüt’e tekerlekli sandalyeyi Fatma Şahin adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Yusuf Çelebi verdi.
"ARTIK OKULA RAHATLIKLA GİDİP GELEBİLECEĞİZ"
Okula gitme konusunda yaşadıkları zorluklardan tekerlekli sandalye sayesinde kurtulduklarını söyleyen Hakan Söğüt’ün annesi Ayten Söğüt, tekerlekli sandalye için Fatma Şahin’e teşekkür ederek, “Doğum esnasında çocuğumun beynine oksijen gitmediği için hasar oluştu. Zihinsel engelli ve aynı zamanda yürüyemiyor. Şuan okula başladı ama okula getiremiyorum. Çok büyük zorluklarla okula getiriyorum. Bebek arabasıyla okula getiriyorum. Bebek arabasıyla okula getirdiğimi gören öğretmenleri ve müdürleri belediyeyle iletişime geçmiş. Sağ olsun Belediye Başkanımız Fatma Şahin, tekerlekli sandalye göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İnşallah şimdi bu tekerlekli sandalye ile daha rahat bir şekilde okula gidip geleceğiz. Çok zorlanıyordum, bebek arabasına sığmıyordu ama şimdi okula rahatlıkla gidip gelebileceğiz” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!