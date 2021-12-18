Bebek arabasıyla okula giden çocuğa yardım eli uzandı

İHA

Doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için engelli olan 8 yaşındaki Hakan Söğüt, evine 2 kilometre uzaklıktaki okula annesinin yardımıyla bebek arabasıyla gitmek zorunda kalıyordu. Hakan’ın durumunu gören öğretmenleri ve okul yöneticileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle iletişime geçti. Hakan’ın durumunu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hakan Söğüt’e tekerlekli sandalye hediye etti.

Söğüt’e tekerlekli sandalyeyi Fatma Şahin adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Yusuf Çelebi verdi.

"ARTIK OKULA RAHATLIKLA GİDİP GELEBİLECEĞİZ"

Okula gitme konusunda yaşadıkları zorluklardan tekerlekli sandalye sayesinde kurtulduklarını söyleyen Hakan Söğüt’ün annesi Ayten Söğüt, tekerlekli sandalye için Fatma Şahin’e teşekkür ederek, “Doğum esnasında çocuğumun beynine oksijen gitmediği için hasar oluştu. Zihinsel engelli ve aynı zamanda yürüyemiyor. Şuan okula başladı ama okula getiremiyorum. Çok büyük zorluklarla okula getiriyorum. Bebek arabasıyla okula getiriyorum. Bebek arabasıyla okula getirdiğimi gören öğretmenleri ve müdürleri belediyeyle iletişime geçmiş. Sağ olsun Belediye Başkanımız Fatma Şahin, tekerlekli sandalye göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İnşallah şimdi bu tekerlekli sandalye ile daha rahat bir şekilde okula gidip geleceğiz. Çok zorlanıyordum, bebek arabasına sığmıyordu ama şimdi okula rahatlıkla gidip gelebileceğiz” diye konuştu.