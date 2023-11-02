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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebek, 4'üncü kattan düştü

        Sivas'ta 20 aylık Aysima, 4'üncü kattan düştü

        Sivas'ta 20 aylık Aysima, bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Aysima, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:54
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        Bebek, 4'üncü kattan düştü
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        Sivas'İstiklal Mahallesi Ömer Daştan Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 20 aylık Aysima Özlek, 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin oturma odasındaki açık pencereden beton zemine düştü.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aysima Özlek, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Özlek'in, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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