Çorlu’da ailesiyle yaşayan R.U (19) adlı genç kız, evinde ailesinden habersiz erkek çocuk dünyaya getirmiş, doğumdan sonra ağlayan bebeğin ağzını kapatan R.U. bebeğin ölümüne neden olmuştu. Bebeği iki gün boyunca evde bir valizin içerisinde saklayan R.U. önceki gece Çorlu Devlet Hastanesi’ne giderek ölü bebek dünyaya getirdiğini söylemiş, ancak doktorların durumdan şüphelenerek polise haber vermesi ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde R.U.’nun evinde arama yapılmış, arama sırasında R.U. olayı itiraf ederek bebeğini öldürdüğünü kabul etmişti. Erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kaldığını belirten genç kızın ifadesinin ardından hem R.U. hem de Ö.Ö. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İHA'nın haberine göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen R.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.Ö. ise serbest bırakıldı.