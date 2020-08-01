Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaklaşık 6 ay önce bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fatma U. hakkında "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, anne Fatma U'nun Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde 12 Şubat'ta doğum yaptığı ve 3 gün sonra hastaneden taburcu edildiği hatırlatıldı.
Aile hekimliğinden 2 Mart'ta anneye telefonla ulaşılarak bebeğin topuk kanının alınması için davet edildiği ancak annenin bebeğinin 5 gün önce normal şekilde vefat ettiğini belirttiği vurgulanan iddianamede, aile hekiminin Fatma U'nun çelişkili ifadesi ve ölüm raporunu getirmemesi üzerine durumu polise bildirdiği aktarıldı.
İddianamede, aile hekiminin bildirmesiyle başlatılan soruşturmada, kamera kayıtlarında yapılan incelemelere göre, anne Fatma U'nun hastane sonrası eve geldiği, aynı gün ikametine yakın bir mahalledeki çöp konteynerine elinde bulunan çöp poşetini attığı ve bir süre beklediği kaydedildi.
İddianamede, annenin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, sinirsel rahatsızlıkları olduğunu, anlık sinir krizleri geçirdiğini, bebeği de bu sırada öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği yer aldı.
Tutuklu sanık Fatma U'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Bahçecik Mahallesi'nde 10 Mart'ta, Fatma U, bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, bebeğin cesediyse çöplükte başlatılan arama çalışmasında bulunamamıştı.
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