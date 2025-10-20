Habertürk
        Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı | Son dakika haberleri

        Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde doğum yaptığı bebeğini çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çelişkili ifadeler veren 41 yaşındaki Hanım C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 23:01 Güncelleme: 20.10.2025 - 23:01
        Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı
        Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Hanım C., rahatsızlanıp hastaneye gitti. Tedavi esnasında Hanım C.’nin yeni doğum yaptığı tespit edildi. Yapılan görüşmede Hanım C., evlilik dışı ilişki yaşadığını, 2 hafta önce evinde doğum yaptığını itiraf etti.

        Ayrıca, bebeğin ölü doğduğunu ve 11 Ekim’de ölü bebeği evin yanındaki çöp kutusuna attığını söyledi. Bunun üzerine polise bilgi verildi. 5 gün boyunca konteynerler ve çöp istasyonunda yapılan araştırmada bebeğe rastlanılamadı.

        16 Ekim’de yapılan görüşmede ise bebeğin canlı olduğunu, aile baskısından korktuğu için bebeği çarşafa sararak banyoya bıraktığını, daha sonrasında uyuyakaldığını, uyandığında bebeğin öldüğünü ve çöp konteynerine attığını ileri sürdü.

        Çelişkili açıklamalarda bulunan şüpheli kadın, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Hanım C., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

