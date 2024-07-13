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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı | Son dakika haberleri

        Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde yeni doğan bebeğini çöp konteynırına bırakan kadın yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 23:44 Güncelleme: 14.07.2024 - 00:05
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        Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı
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        Avcılar'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bıraktığı tespit edilen kadın tutuklandı.

        Polis ekipleri, Firuzköy'de dün akşam bir bebeğin poşet içerisinde çöp konteynerinde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Bebeğin Y.F.Ş. tarafından çöpe bırakıldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

        EVLİLİK DIŞI OLDUĞU İÇİN AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

        Emniyet müdürlüğüne götürülen kadın, sorgusunda evlilik dışı ilişkiden dolayı hamile kaldığını, bunu ailesinden gizlediğini söyledi.

        Şüpheli, bebeği evin banyosunda doğurduktan sonra ailesinin tepkisinden korktuğu için poşete koyup çöp konteynerine attığını anlattı.

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        Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, ''kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'nde, çöp konteynerine bırakılmış bir poşet içinde bebek olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitmişti.

        Kız bebek, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından polislerin gözetiminde ambulansla hastaneye götürülmüştü.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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