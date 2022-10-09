Bebeğini bahçeye gömen anne, itirafıyla tüyler ürpertti!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf eden Bilge Ç.'nin (26), mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan zanlı ifadesinde, "12 Eylül'de doğan bebeğimi emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım. 6 Ekim'de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine gömdüm" dedi.
Olay, 6 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, 12 Eylül'de kız çocuk dünyaya getiren Bilge Ç., bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Ç., polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Bilge Ç., sorgusunda, bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen bir kız bebeğine ait cansız beden buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
"SABAH UYANDIĞIMDA BEBEĞİN ÜSTÜNDE YATTIĞIMI FARK ETTİM"
Bilge Ç., ifadesinde, kent merkezinde bir kafede çalıştığı sırada tanıştığı S.Ö. (30) ile birliktelik yaşadığını ve daha sonra hamile kaldığını söyledi. İfadesinde, emzirdiği sırada uyuyakaldığını ve sabah uyandığında bebeğini hareketsiz bulduğunu anlatan şüpheli, "Kafede çalıştığım sırada S.Ö. ile tanıştım. Görüşmeye başladık. Kendisiyle cinsel birlikteliğimiz oldu. Bu ilişkiden 4 ay sonra hamile olduğumu fark ettim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim. Bebeği Ordu Doğum Hastanesi'nde 12 Eylül'de dünyaya getirdim. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Bebeğimi alarak ailemden ayrı yaşadığım evime götürdüm. Bebeğim ağladığı için, aç olduğunu düşünerek, emzirmeye başladım. 14 Eylül'de göğsümde emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anladım. Ne yapacağımı bilemedim. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım" dedi.
"BEBEĞİN KONTROLÜ İÇİN HASTANEDEN KIZ KARDEŞİM ARANMIŞ"
İtirafta bulunan Bilge Ç., "Bir süre sonra aile hekimliğinden kardeşimi aramışlar. Bebeği kontrole getirmediğimi söylemişler. Kardeşimin hamile olduğumdan bilgisi yoktu. Ardından kardeşim benimle konuştu. Bebeğin nerede olduğunu sordu, bu işin kötü sonuçları olacağını söyledi. Ben de bunun üzerine 6 Ekim'de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine saat 01.30 veya 02.00 sıralarında gömdüm. Sabah karakola giderek bebeğimin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundum. Polis arama yaptı. Hiçbir şey bulunamayınca, beni emniyete çağırdılar. Gittiğimde dayanamayarak olayı anlattım" ifadelerini kullandı.
"BEBEĞİN BENİM OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"
Bebeğin babası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö.'nün ise ifadesinde, "Bilge Ç. ile cinsel birlikteliğim oldu. Hamile olduğunu bana söylemedi. Bebeğin benim olup, olmadığını da bilmiyorum" dediği belirtildi. Öte yandan bebeğin kesin ölüm nedeni ve babasının kim olduğu adli tıp kurumundaki incelemenin ardından netlik kazanacak.
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