Bebeğin ölümünde 8 yıl sonra karar!

REKLAM advertisement1

Denizli'de yaşayan Murat Özdemir ve Kübra Özdemir çifti, 2015 yılı ocak ayında 2.5 aylık kızları Emine Su Özdemir'in yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanması üzerine Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

İHA'nın haberine göre aile, kan ve idrar tahlili istemesinin ardından bebekten sadece kan tahlili yapıldı. Sonuçlarda olumsuz bir değere rastlanılmadığı gerekçesiyle taburcu edildiği iddia edilen bebek, yaklaşık 10 saat sonra ateşinin yükselmesi ve vücudunda morluklar başlaması nedeniyle aile tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

Doğrudan yoğun bakımda tedaviye alınmasından birkaç saat sonra aile, bebeklerinin vefat haberini aldı. Yıllar önce doktor hakkında şikâyetçi olduklarını ancak soruşturma izni verilmediğini iddia eden ailenin sorumlular hakkında açtığı davada 8 yıl sonra karar çıktı.

REKLAM

"TALEPLERİNE RAĞMEN BEBEK TABURCU EDİLMİŞ" Ailenin avukatı Yusuf Enes Arslan, yaşanan hukuki sürecini şöyle anlattı: "Müvekkiller Murat Özdemir ve Kübra Özdemir, 2015 yılı ocak ayında 2.5 aylık kızları Emine Su Özdemir'i yüksek ateş rahatsızlığı ile Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüyorlar. Burada çocuktan kan ve idrar tahlili isteniyor. Bebekten idrar tahlili alınamaması nedeniyle yalnızca kan tahlili yapılarak, sonuçlarda olumsuz bir değere rastlanılmadığı beyan edilmiş ve ailenin gözetim altına alınmasına yönelik taleplerine rağmen bebek taburcu edilmiştir. Taburcu edilirken yalnızca fitil verilmiş herhangi bir ilaç veya reçete düzenlenmemiştir. Aradan geçen 8-10 saat sonra çocukta tekrar ateşin yükselmesi ve vücudunda morluklar başlaması nedeniyle aile tekrar çocuklarını hastaneye götürüyor. AİLE TAZMİNAT TALEBİYLE BAŞVURUYOR Doğrudan yoğun bakıma alınan bebeğin vefat haberi de birkaç saat sonra aileye veriliyor. Kanında mikrop olduğu için vefat ettiği söyleniyor. Halbuki acil servise ilk başvurduklarında aileye kanındaki değerlerin normal olduğu bilgisi verilmişti. REKLAM Aile, sorumlular hakkında şikâyetçi olsa da ilgili hekim hakkında soruşturma izni verilmiyor, ancak bu 'işlem yapılmasına yer olmadığına dair karar' müvekkillere tebliğ edilmiyor. Daha sonra aile 2018 yılında bu karara ulaşıyor. Aile hikâyesini anlatarak, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tazminat talebiyle başvuruyor.

TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMEDİYOR İdare bu başvuruyu da reddettikten sonra aile, Denizli İdare Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açıyor. Mahkeme süre aşımı nedeniyle davayı reddetse de İzmir Bölge İdare Mahkemesi bu kararı kaldırıyor ve dosya tekrar Denizli İdare Mahkemesi'ne geliyor. Burada 2021 yılı Ekim ayında mahkeme aldırdığı bilirkişi raporlarına istinaden davacıların maddi tazminat istemini reddederek yalnızca 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmediyor. Daha sonra İzmir Bölge İdare Mahkemesi tekrar kararı kaldırarak dosyayı Denizli İdare Mahkemesi'ne gönderiyor. Nihayet Denizli İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı'nın aileye 750 bin TL tazminat ödemesine hükmediyor. Ancak verilen tazminat miktarı düşük olduğundan tekrar İstinaf Mahkemesi'nin yolunu tutan aile, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını bekliyor."