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Bebe Rexha, kendisiyle alay edenlere yalvardı - Magazin haberleri

Bebe Rexha, kendisiyle alay edenlere yalvardı

Bebe Rexha, son dönemde aldığı 13 kilonun nedenini açıkladı ve kendisine yönelen eleştirilere bir son vermesi için çağrıda bulundu

Giriş: 26.05.2023 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sahne adı Bebe Rexha olan Bleta Rexha, son dönemde aldığı kilolarla ilgili konuştu. The Jennifer Hudson Show'a konuk olan 33 yaşındaki şarkıcı, aldığı 13 kilonun nedenini açıkladı

  • Bebe Rexha, ayrıca aldığı kilolar nedeniyle kendisine yönelen eleştirilere bir son verilmesi için çağrıda bulundu.

  • POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEŞHİSİ

    ABD'li şarkıcı Bebe Rexha, kilo almasının nedeninin polikistik Over Sendromu olduğunu belirtti. Bu hastalığın birçok kadının kilo almasının hatta obezite sınırına gelmesinin nedeni olduğunu hatırlatan Rexha, "Çok kısa sürede 13 kilo aldım. Belki de biraz daha fazla. Ama olumlu davranmamız ve insanlara sevgi göstermemiz gerek" diyerek sözlerini sürdürdü. Polikistik Over Sendromu, doğurganlık çağındaki kadınlarda yaygın olarak görülüyor. Hastalık, düzensiz periyodlara, saç dökülmesine, akne ve kilo almaya neden oluyor.

  • Bebe Rexha, kendisini bu yüzden eleştirenlere bu kötü sözleri söylemeyi bırakmaları için yalvardı. Bebe Rexha, eleştirilerin ve kendisiyle dalga geçilmesinin "zor bir durum" olduğunu sözlerine ekledi.

    Bebe Rexha, ayrıca kilosuyla ilgili olarak kendisine yapılan eleştirilere değinerek "Halkın gözü önünde insanlarız. Bunlar olacak" dedi.

  • Bebe Rexha, "Bir süre önce daha ince olduğum doğru ve biraz kilo aldım" diye konuştu. Bunun farkında olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı, yine de kendisine yönelik acımasız eleştirileri gördüğünde kafasının karıştığını söylemeden edemedi.

  • "İNSANLARIN NE YAŞADIĞINI BİLMİYORSUNUZ"

    Kendisini aldığı kilolar yüzünden uzaktan eleştirenlere "İnsanların hayatlarında ne tür zorluklar yaşadığını bilmiyorsunuz. Nelerle mücadele ettiklerini bilmiyorsunuz. Bu yüzden bu tür eleştirilere katlanmak biraz zor. 2023 yılındayız. Artık insanların kilolarından söz etmemeliyiz" diyerek sözlerini sürdürdü.

    Sohbetin burasında Bebe Rexha, Yemek yemeyi sevdiğini söyleyince sunucu Jennifer Hudson da "Bundan yanlış bir şey yok" diye yanıt verdi.

  • "CESARETİM KIRILDI"

    Bebe Rexha, sosyal medyada "Bebe Rexha kilo aldı" başlığı altında yapılan yorumlara göz atmadan duramadığını söyledi. Rexha, her zaman kilolarıyla mücadele ettiğini belirterek "Şu sıralarda biraz cesaretim kırıldı" diyerek duygularını anlattı.

  • MODACILAR KIYAFET VERMEYİ REDDETTİ

    Bebe Rexha, birkaç yıl önce de ödül gecelerinde ve davetlerde giyecek kıyafet bulamadığından yakınmıştı. Özellikle de 2019'daki Grammy töreni öncesi yaşadıkları uzun süre gündemde kalmıştı. Rexha, o yılın ödül töreninde giyecek bir şeyi olmadığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bebe Rexha, ünlü modacıların, bedenini iri bulduklarını belirtip kendisine giysi hazırlamayı reddettiğini ileri sürmüştü. Sonra da "Bu ayrımcılıktır" demişti.

  • "KALÇAM BÜYÜK DİYE GİYİNMEYEYİM Mİ?"

    Bebe Rexha'nın bu konuda en çok vurguladığı nokta ise tasarımcıların kalçasını büyük bulduğu için kendisini geri çevirdiğiydi. Genç şarkıcı sonunda isyan edip "Kalçam büyük diye giyinmeyeyim mi?" diye seslenmişti moda firmalarına. Bebe Rexha, bir dönem de kilo aldıkça hakkında çıkan hamilelik söylentileriyle uğraşmıştı. Ünlü şarkıcı, en sonunda da "Ben hamile değilim, kiloluyum" diyerek son noktayı koymuştu.

    Fotoğraflar: AP, Avalon

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