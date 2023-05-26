POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEŞHİSİ
ABD'li şarkıcı Bebe Rexha, kilo almasının nedeninin polikistik Over Sendromu olduğunu belirtti. Bu hastalığın birçok kadının kilo almasının hatta obezite sınırına gelmesinin nedeni olduğunu hatırlatan Rexha, "Çok kısa sürede 13 kilo aldım. Belki de biraz daha fazla. Ama olumlu davranmamız ve insanlara sevgi göstermemiz gerek" diyerek sözlerini sürdürdü. Polikistik Over Sendromu, doğurganlık çağındaki kadınlarda yaygın olarak görülüyor. Hastalık, düzensiz periyodlara, saç dökülmesine, akne ve kilo almaya neden oluyor.