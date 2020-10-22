Türkiye'den ocak-eylül döneminde 137 ülkeye 200 milyon 336 bin dolarlık "bebe giyimi ve eşyası" ihraç edildi.
AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, sektörün ihracatında özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 5,57 gerileme yaşandı.
Sektörde üretimin yarısından fazlasının yapıldığı Bursa başta olmak üzere sanayi kentlerinde imal edilen ürünler, yılın 3 çeyreğinde en fazla İspanya'ya gönderildi.
Bu ülkeye dış satım 26 milyon 353 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatçılar listede ikinci sırada bulunan Irak'a ise 22 milyon 126 bin dolarlık dış satıma imza attı.
Sektör temsilcilerinin ocak-eylül döneminde İspanya ve Irak'a ihracatı, toplam dış satımın yaklaşık 4'te birini oluşturdu.
İhracatta üçüncü sırada yer alan İngiltere'ye 18 milyon 863 bin, dördüncü sıradaki Almanya'ya ise 15 milyon 242 bin dolarlık ürün satıldı.
- Kazakistan, Fas, Sırbistan ve ABD'ye ihracat artışları
Geçen yılın ilk 3 çeyreğinde 2 milyon dolarlık ihracat kaydedilen Kazakistan'a 2020'nin aynı döneminde yüzde 60,45 artışla 3 milyon 210 bin dolarlık dış satım yapıldı.
Sektörün önemli pazarlarından Fas'a ise 88,81 ihracat artışı görüldü. Bu ülkeye dış satım 1 milyon 674 bin dolardan, 3 milyon 161 bin dolara yükseldi.
Sırbistan'a ihracat ise yüzde 82,40'lık artışla 1 milyon 677 bin dolardan 3 milyon 59 bin dolara çıktı.
Sektör temsilcileri 2020'nin ilk 9 ayında ABD'ye ihracatlarını da yüzde 46,83 artırarak 2 milyon 10 bin dolardan, 2 milyon 951 bin dolara taşıdı.
Bebe giyimi ve eşyası ihracatçıları ayrıca Suudi Arabistan'a 9 milyon 342 bin, Libya'ya 7 milyon 951 bin, İtalya'ya 7 milyon 644 bin, İsrail'e 6,5 milyon, Ukrayna'ya 6 milyon 369 bin ve Hollanda'ya ise 5 milyon 31 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
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