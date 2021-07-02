Beaubois, 2023'e kadar Anadolu Efes'te

Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık. Böylece, nam-ı diğer Babuş ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar birlikteyiz" denildi.

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