BE AID Derneğinden Afganistan'da 250 aileye yardım - KABİL

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Afganistan Semarkand Derneğinden yapılan açıklamada, BE AID'in desteğiyle kuzeydeki Belh, Cüzcan ve Faryab vilayetlerindeki savaş mağduru 250 aileye yardım paketleri ulaştırıldığı belirtildi.Kumanyada pirinç, fasulye, mercimek, şeker, sıvı yağ, salça, makarna, temizlik malzemesi ve çay bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu tür yardımların devam edeceği kaydedildi.Açıklamada, BE AID'in ayrıca ülkedeki 55 yetime sürekli destek verdiği vurgulandı.