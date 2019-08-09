Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),bankalardan kredi kullanan şirketlerin bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğu sınırının 500 milyon TL'den 100 milyon TL'ye düşürülmesini planlıyor.

BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre düzenleme kapsamında bulunan yüzde 33 düzeyindeki bankacılık sektörü nakdi kredilerinin söz konusu değişiklik ile yüzde 47'ye yükseldiği belirtildi. Böylece sistemik risk oluşturabilecek büyüklükteki daha fazla kredilerin düzenleme kapsamına girmiş olacak.

Bloomberg HT tarafından görülen bilgi notunda "2019 yılının Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan “Yeni Ekonomi Programı, Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” başlıklı programda, reel sektörle ilgili olarak; “Toplam riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların, bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmasının zorunlu hale getirilmesi, mali şeffaflığın artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, finansal yönetim kalitesinin artırılması” başlıklarına yer verilmişti." dendi.

https://www.bloomberght.com/bddk-dan-mali-seffafligi-tabana-yayacak-adim-2230463