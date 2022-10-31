BDDK'nın yeni sıkılaştırma adımı devreye giriyor

BDDK'nin, 21 Ekim'de ilave adımlar attığı firmaların Türk lirası kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın itibarıyla yürürlüğe giriyor.
AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından aldığı bilgilere göre, düzenleme ile kapsama giren firma sayısının kayda değer bir şekilde artması bekleniyor.
Yabancı para nakdi varlık bulundurma üst sınırının 15 milyon liradan 10 milyon liraya indirilmesi ile orta ölçekli şirketler de uygulama kapsamına girecek. Yüzde 10 yabancı para nakdi varlık sınırının yüzde 5'e düşürülmesi ise hem halihazırda kapsamda olan hem de uygulamaya yeni dahil olacak şirketler için bağlayıcılığı artıracak.
Böylece ihtiyaç fazlası yabancı para nakdi varlığı bulunan şirketler, Türk lirası krediye erişmek için daha yüksek tutarda yabancı para satmak durumunda kalacak.
Yüksek yabancı para yükümlülüğü bulunup ihtiyat amaçlı yabancı para varlık tutan şirketler, korunma amaçlı bulundurdukları yabancı para cinsinden varlıklarını KKM hesaplarına dönüştürerek hem kur riskine karşı nakdi varlıklarını koruyabiliyor hem de düzenlemeden etkilenmiyor.
Dolayısıyla, özellikle yabancı para kredi yükümlülükleri için yabancı para cinsinden nakdi varlık tutan şirketlerin bu imkandan yararlanarak KKM dönüşümlerini hızlandırması bekleniyor.
BDDK, 24 Haziran'da aldığı Kurul kararı ile bankalara, ihtiyaç fazlası yabancı para nakdi varlık tutan şirketlere Türk lirası kredi kullandırmama sınırlaması getirmişti.
Söz konusu sınırlamaya, "Bağımsız denetime tabi olma", "En az 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlık bulundurma" ve "Yabancı para nakdi varlıkların aktif ya da cirodan büyük olanının yüzde 10'unu aşma" koşullarını aynı anda sağlayan şirketler giriyordu.
Söz konusu şirketler, bu 3 şartı taşısa dahi, ilgili mevzuat gereği yabancı para cinsinden kredi kullanmasına yönelik bir sınırlama bulunmaması durumunda 3 aylık yabancı para net açık pozisyonu kadar TL kredi kullanabiliyordu.
BDDK, 21 Ekim'de ise düzenlemenin etkinliğini artırmak ve ihtiyaç dışı Türk lirası kredi kullanımını sınırlandırmak amacıyla bu düzenlemede önemli değişiklikler yaptı.
Yarından itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler ile 15 milyon lira karşılığı nakdi varlık sınırı 10 milyon liraya, yabancı para nakdi varlık oranı sınırı ise yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!