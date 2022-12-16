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BDDK'dan yeni yatırım bankasına faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Inveo Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi

Giriş: 16.12.2022 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
BDDK'dan yeni yatırım bankasına faaliyet izni
BDDK'dan yeni yatırım bankasına faaliyet izni
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AA

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca, Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izni onaylandı.

Inveo Yatırım Bankası'na 23 Eylül 2021'de kuruluş izni verilmişti.

Bankanın kurucuları Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç şeklinde açıklanırken, kuruluş sermayesinin 300 milyon lira olacağı bildirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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