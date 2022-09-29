Yeni dijital mevduat bankasına izin

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) FUPS Bank isimli yeni bir dijital mevduat bankasının kuruluşuna izin verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararında yer alan bilgilere göre bankanın kuruluş sermayesi 1.5 milyar TL oldu. Bankanın kurucu ortakları ise Lydians Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ, Fatih Tosmur, Hüseyin Cem Başçı, Elif Tosmur ve Eysa Tosmur olarak sıralandı.