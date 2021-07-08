BDDK'dan donuk krediler için yeni yönetmelik

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Resmi Gazete'de yayımlanan ve bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bankalara sorunlu alacaklar için üç yıllık strateji geliştirme zorunluluğu getirildi.

Buna göre bankalar, sorunlu alacak stratejisi kapsamında, sorunlu alacaklar için bir operasyonel plan hazırlayarak, her yıl Eylül ayı sonuna kadar BDDK'ya gönderecek.

Bu kapsamda, ilk kez hazırlanacak sorunlu alacak stratejileri ile operasyonel planlar, 31 Aralık'a kadar BDDK'ya gönderilecek. BDDK'nın ihtiyaç duyulması halinde bu süreyi 6 aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

Sorunlu alacakların çözümlenmesi kapsamında brüt donuk alacak tutarının sektörün toplam brüt donuk alacak tutarına oranı binde beş veya üzerinde olan bankalarca, sorunlu alacakların yönetimi ve makul bir süre içinde azaltılması amacıyla sorunlu alacak stratejisi ve çözümleme birimleri oluşturulacak. Söz konusu oranın hesaplanmasında bir önceki yıl sonu verisi kullanılacak.

Brüt donuk alacak tutarının sektörün toplam brüt donuk alacak tutarına oranı binde beşin altında olsa dahi, belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektöre ya da ilişkili müşterilere kullandırılan kredilerden oluşan bir portföyün bankaların donuk alacakları içinde önemli bir payının olması durumunda, Kurum bu bankalardan sorunlu alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimlerinin kurulması istenebilecek.

Bankaların sorunlu alacaklarında ya da alacaklardan dolayı edinilen varlıklarında yüksek ya da artan düzeyde artış, hızlı kredi büyümesi veya düşük karşılık ayırma oranları gibi kredi riskinde artışa işaret eden durumların tespit edilmesi halinde, Kurum bu bankalardan da sorunlu alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimleri kurulmasını isteyebilecek.