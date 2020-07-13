AA

Şikayetler arasında salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması başı çekti

Müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin gerekçesiz kullandırılmaması da BDDK'ya gelen şikayetler arasında yer aldı. Güçlü teminatları ve kredi notu olduğu halde müşterinin kredi talebinin gerekçesiz reddedilmesine de ceza kesildi

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