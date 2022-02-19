ABD Başkanı Biden: Putin işgal kararını verdi

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu...

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ukrayna'daki ana okulunun bombalanması gerçekleşti. Rusya bunun Ukrayna tarafından yapıldığını iddia etti. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde ciddi saldırıya hazırlandığı bilgisi yayılıyor. Bunlar temel mantığa aykırı ve gerçeğe uygun değil.

Rusya tarafından soykırım iddiaları ortaya atılıyor. Kanıt olmaksızın yayılıyor. Tüm bunlar Rusya'nın daha önce yaptığı tekniklere çok benzer. Ukrayna güçleri kendilerini çok iyi korudu. Rusların kendilerini savaşa çekmesine izin vermediler.

"RUSYA KİEV'İ HEDEF ALACAK"

Rus güçleri Ukrayna'ya saldırmak niyetiyle hazırlık yapıyor önümüzdeki günler içerisinde. Ukrayna'nın başkenti olan, 2.8 milyon masum insanın yaşadığı Kiev'i hedef alacaklarını bekliyoruz. Bir çatışma arzu ettiğimiz için değil. Bu tür bir hareketi engellemeye çalıştığımız için. Rusya bunu uygularsa çok ciddi felaketten mesul olacaktır. ABD, müttefiklerimiz ve NATO Ukrayna'nın topraklarını koruyacaktır. Asker göndermeyeceğiz ama Ukrayna halkına destek vermeye devam edeceğiz.

500 milyon dolarlık insani yardımı yapmıştık. Bu hafta ek garantilere 1 milyar dolara kadar destek açıkladık. ABD, müttefik ve ortaklarımız Ukrayna'yı destekliyor. Rusya Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse ciddi yaptırımlar olur. Rusya diplomasiyi seçebilir. Dün gece 24 Şubat görüşmesi kabul edildi. Eğer Rusya taarruza geçerse diplomasiye kapıyı kapatmış olacak ve savaşı seçmiş olacaklar. Büyük bedel ödeyeceklerdir.

Amerikan halkı, Avrupa, transatlantik toplulukları, siyasi partilerimiz birleşmiş durumda. Özgür dünya birleşmiş durumda.

Zelensky'le çok kez görüştüm. Diplomatik bir çözüm arayışında. Nükleer silahlar kullanmayı uzaktan bile düşünmüyorum. Ancak daha ziyade odaklandığı konu dünyayı ikna etmek. Ne kadarı sadece tatbikat yapıyoruz demek için yapılıyor? Bu zihni okumak zor. Ancak Başkan Putin'in kararı verdiğini düşünüyorum. Putin işgale karar verdi."