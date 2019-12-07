07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal girişimcilik destek programı BBVA Momentum’un Türkiye ayağının bu yılki finali gerçekleşti. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve sürdürülebilir iş modelleri ile yüksek sosyal etki yaratmayı hedefleyen girişimcileri destekleyen programa katılarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimler arasından, Es Kariyer, Puduhepa ve Kız Kardeşleri ile Mumo Wrap BBVA’nın Mart ayında Madrid’te düzenleyeceği uluslararası kapanış etkinliğine gitmeye hak kazandı.
Garanti BBVA’nın Impact Hub İstanbul iş birliği ile yürüttüğü ve Türkiye, ABD, Meksika ve Kolombiya’da eş zamanlı olarak gerçekleşen programa Türkiye’den bu yıl, ‘Batır Gıda’, ‘Pulsec’, ‘Es Kariyer’, ‘Maide Mutfak’, ‘Mumo Wrap’, ‘Nemflora’, ‘Puduhepa ve Kız Kardeşleri’, ‘Sertifier’, ‘Tutumlu Anne’ ve ‘Twin Science & Robotics’ olmak üzere 10 girişim katılmıştı.
Sırasıyla insan kaynakları, oyuncak/eğitim ve gıda alanlarında faaliyet gösteren Es Kariyer, Puduhepa ve Kız Kardeşleri ile Mumo Wrap, program bünyesindeki 10 sosyal girişim arasından seçilerek ödüllendirildi.
BİRİNCİYE 40 BİN TL ÖDÜL
Yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Impact Hub Istanbul yöneticilerine ek olarak Eurasia Invest, SUCOOL, İstasyon TEDÜ kurumlarından sosyal girişimcilikte uzman kişilerden oluşan BBVA Momentum Türkiye jürisi tarafından değerlendirilen girişimlerden birinci olan Es Kariyer 40 bin TL, ikinci olan Puduhepa ve Kız Kardeşleri 30 bin TL ve üçüncü olan Mumo Wrap 20 bin TL’lik nakit para ödülünün sahibi oldu. Bu yıla özel olarak, Twin Science & Robotics ve Batır Gıda ise 15 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldüler.
Programla ilgili konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, "Girişimcilik, uzun yıllardır bankamız için stratejik öneme sahip alanlar arasında yer alıyor. Sosyal girişimcileri, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları, işlerini büyütmeleri, yarattıkları sosyal faydayı arttırmaları için destekliyoruz. Sosyal girişimcileri hem yatırımcılar hem de girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleri ile bir araya gelerek iş birliği geliştirmeleri ve yurtdışına açılmaları konusunda fırsat yakalamaları için desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
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