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        BBP, Şam'a gidecek

        Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 20:28 Güncelleme: 19.01.2025 - 20:28
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        BBP, Şam'a gidecek
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        BBP'den yapılan açıklamada, heyetin, Türkiye'nin barış ve istikrar hedeflerine katkı sağlamak amacıyla 21 Ocak Salı günü Şam'ı ziyaret edeceği belirtilerek, "Bu ziyaret, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinde karşılıklı diyaloğun ve çözüm odaklı çalışmaların güçlenmesine destek vermek amacı taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

        Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin başkanlığındaki heyetin ziyareti kapsamında, bölgedeki insani ve siyasi çalışmaların yerinde değerlendirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Devletimizin bu konuda yürüttüğü çalışmalara katkı sunacak temaslar gerçekleştirilecektir. Büyük Birlik Partisi olarak, bölgesel huzur ve kardeşlik için her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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