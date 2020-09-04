Habertürk'e açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezalarının geri dönmesi gerektiğini söyledi. adaletin, Toplum vicdanında adalet duygusunun işlediğine dair, hakkın, hukukun yerine getirildiğine dair kanaatin oluşması anlamında çok önemli olduğunu söyleyen Destici şöyle konuştu:
Biz BBP olarak idamın kaldırılmasının karşısında durmuştuk. Bir çerçeve çizilmesi gerekiyordu ve biz net çizdik. İki suç için; bunlardan bir tanesi küçük yaşta çocuklarımızı kadınlarımızı kaçırıp, tecavüz eden cani zanlılar, ikincisi ölüm emrini veren gerçekleştiren terör eylemleri için idam cezası istedik. 2 milyon imza topladık. Şu an TBMM Dilekçe Komisyonu'nda. 2018'e Meclis'e girdiğimde ilk meclis açıldığı gün anayasa değişikliği için kanun teklifi verip, dört siyasi partimizi ziyaret ettim. O dönemde destek istedim, ama maalesef o desteğe cevap alabilmiş değiliz. Bugün de teklifimiz geçerli. MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli'nin bu konuyu gündeme getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. İlkesel olarak bu idam cezasının iki suç için.
"TOPLUM VİCDANINDA ADALETİN İŞLEMESİ GEREKİYOR"
Son geldiğimiz süreç de bize gösteriyor ki, biz AB'ye üye olamayacağız, bu çok açık ve net gözüküyor. Dolayısıyla bizi AB bağlamaz. Dünyanın AB üyesi dışındaki devletlere baktığımızda ABD, Çin, Rusya, İslam ülkelerin tamamında idam cezası var. Ama biz her suç için idam cezası olsun demiyoruz. Bunun çerçevesinin iyi çizilmesi lazım. BBP olarak yüksek mahkeme en son kararı verdikten sonra Meclis'e gelip değerlendirilecek ve 2 sene sonra uygulansın diyoruz. Karşı çıkanların bir argümanı da bunun caydırıcı olmayacağını, suçu önlemeye katkı sağlamayacağını söylüyor. Bu bize göre altı dolu bir iddia değil. Bizim yaptığımız araştırmalar tam tersine. Önemli olan adaletin, toplum vicdanında adalet duygusunun işlediğine dair, hakkın, hukukun yerine getirildiğine dair kanaatin oluşması anlamında çok önemli.
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