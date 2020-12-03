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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, RTÜK tarafından Habertürk'e verilen cezayı doğru bulmadığını söyledi. Habertürk TV'den Veis Ateş'e konuşan Destici şu ifadeleri kullandı: Habertürk televizyonu Türkiye'nin çok önemli haber kanallarından bir tanesi. Bu güne kadar yayıncılık anlayışıyla örnek oluşturmuş, basın, yayın ahlâk ilkelerine bağlı kalmış, Türk milletinin hissiyatına, bütün partilerin siyasi görüşlerine eşit davranma hassasiyetini gözeterek bütün seslere yer verme hassasiyetini göstererek çok başarılı bir yayın hayatını sürdürdüğünü görmekteyiz. Takdirlerimizi her zaman ifade ettik. O günkü programı ben de izliyordum. CHP Mersin milletvekilinin kullandığı ifadeler kabul edilemez. Bir kere daha reddettiğimi ifade etmek istiyorum. Hangi saikle, kim olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hepimizin ortak değeri olan kurum ve yapılara sırf kendi siyasi argümanlarını güçlendirmek açısından saldırılmaz, hakaret edemez hele hele satılmışlıkla asla ve kata suçlayamaz, bunun hesabının verilmesi lazım. Net bir şekilde Mersin milletvekili eğer özür dilemiş olsaydı, bunları bugün konuşmuyor olacaktık. Tam tersine tevil etmeye çalıştı, cümlelerin haklılığını ortaya koymaya çalıştı. Sehven, hepimizin ağzından bazen istemediğimiz kelimeler dökülebiliyor, dil sürçmesi de oluyor. Ama gördünüz ki ağzınızdan yanlış bir cümle çıkmış. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türk milletinden özür diliyorum deseydi iş orada biterdi. Bugüne kadar bu netlikte ve sarihlikte bir şey duymadık.

"RTÜK'ÜN CEZA VERMİŞ OLMASINI ŞAHSEN DOĞRU BULMUYORUM"

Yayın esnasında hem programın moderatörü Eren Bey, hem Yaşar Hoca hem Hilmi Daşdemir bey çok net bir şekilde karşı duruşlarını ortaya koydu. Habertürk anlamında sorumluluk Eren Bey'e aitti. Söz söylendikten sonra, dikkat ettim, reklam arasından sonra ikinci defa teyid ederek bu cümlelerin düzeltilmesini kendisinden istedi. Basın da demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Orada sunucunun tavrı çok net bir şekilde hem cümleye katılmaması, düzeltilmesini istemesi sebebiyle ben şahsen Habertürk'ün bugüne kadar yayın politikasını göz önüne getirdiğimizde hep devletin bütünlüğünü, bayrağını, milletin birliğini, ezanı esas almıştır. Ben RTÜK'ün bütün bunlar ortada iken bir ceza vermiş olmasını şahsen doğru bulmuyorum, demokrasi açısından eksiklik görüyorum. Kendi içindeki hukuki değerlendirmeler açısından eksiklik değerlendiriyorum. Mutlaka itirazlar yapılmıştır. Bu itirazlar mutlaka netice verecektir. Bu yanlışlıktan RTÜK'ün rücu etmesini beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bu tür cezalandırmalar devam ederse o zaman televizyonlarımızda kanallarımızda hiçbir tartışma izleyemeyeceğiz.

"HABERTÜRK'ÜN HAK ETMEDİĞİ CÜMLELER BİZİ RAHATSIZ ETMİŞTİR"

Bölücülük ifadesi Habertürk televizyonu için kullanılamaz. Yakından tanıdığım için, hem yöneticilerini hem program yapan arkadaşlarımı yakından tanıyorum. Hiçbirinde böyle bir tıynet, alamet, işaret görmedim. Siz bir milletvekilini konuk alıyorsunuz, milletvekilinin ne söyleyeceğini önceden kestirmek söz konusu değildir. Burada sorumluluk yüzde yüz o cümleleri kullanan milletvekilidir. O sözü o cümleleri kullanan kişidir. Buna da hukuk karar vericidir. RTÜK'ün sanki bu iş planlanmış, o milletvekili çıkarılmış, bir tiyatro imiş karar alınarak Habertürk'ün bölücülük başta olmak üzere hak etmediği cümlelerle ifade edilmesi gerçekten bizi ve kamuoyunu rahatsız etmiştir ve gerçekten demokrasi makes bulmamıştır.