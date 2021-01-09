BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana oldu

AA

BBP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il binasında düzenlenen törene BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekçi, MKYK üyeleri Orhan Şahin, Mahmut Burkankulu, Hakan Ayantaş, Gökmen Türkkanı, Kamuran Sayhan, Ömer İlhan, Mert Kaya Kadir Turan ve Gökhan Özdoğan katıldı.

Yaklaşık 2,5 yıldır BBP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Sayan, il başkanlığı görevini Mutlu Furtana'ya teslim etti.

Partide sırasıyla hukuk ve siyasi ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığı ve İstanbul İl Genel Sekreterliği görevinde bulunan Furtana, partinin 11. Olağan Kongresinde de MKYK üyesi seçilmişti.