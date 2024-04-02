BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin, hayatını kaybetti

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den İskenderun Belediye Başkan adayı olan Muzaffer Sezgin, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sezgin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SEÇİMDE 340 OY ALDI

İskenderun'da resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Mehmet Dönmez oyların yüzde 43,08'ini alarak kentin yeni belediye başkanı oldu. BBP'den aday olan Muzaffer Sezgin ise seçimde 340 oy aldı.