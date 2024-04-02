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        Haberler Gündem Güncel BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin, hayatını kaybetti

        BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin, hayatını kaybetti

        Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sezgin 31 Mart'taki yerel seçimlerde 340 oy almıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:56 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:56
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        Başkan adayı hayatını kaybetti
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        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den İskenderun Belediye Başkan adayı olan Muzaffer Sezgin, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sezgin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        SEÇİMDE 340 OY ALDI

        İskenderun'da resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Mehmet Dönmez oyların yüzde 43,08'ini alarak kentin yeni belediye başkanı oldu. BBP'den aday olan Muzaffer Sezgin ise seçimde 340 oy aldı.

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        #BBP
        #İskenderun
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