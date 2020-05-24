BBP Genel Başkanı Yardımcısı Karabulut'tan CHP'li Özel'e yanıt:

AA

Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 22 Mayıs'ta TBMM'de düzenlediği basın toplantısını ibretle izlediklerini, toplantıda Genel Başkan Mustafa Destici'nin adının geçmesi dolayısıyla açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini bildirdi.

BBP Genel Başkanının 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde partisinden istifa ettirilerek başka bir partiden aday yapıldığı iddiasının doğru olmadığını belirten Karabulut, "Sayın Genel Başkanımız, siyasi partilerin ittifak yapmasına imkan veren yasalar çerçevesinde, 17 arkadaşımızla birlikte Cumhur İttifakından aday olmuş, Büyük Birlik Partisi adı ve amblemiyle seçim çalışmalarını yürütmüş ve Büyük Birlik Partisi mensubu olarak milletvekili seçilmiştir." ifadesini kullandı.

Özel'in, Demokrat Parti Genel Başkanını örnek vererek aynı toplantıda kendini tekzip ettiğini belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Unuttuğu iki hususu kendisine biz hatırlatalım. Birincisi, basın toplantısının neredeyse tümünde kınadığı, şikayet ettiği ve 'siyasi ahlaksızlık' olarak gösterdiği fiilin, bugün Mecliste görev yapan, CHP’den seçilip Saadet Partisine geçen milletvekillerini ve buna imkan hazırlayan kendi partisinin uyguladığı yöntemi tarif etmesidir. İkinci konu, İYİ Parti'nin seçimlere sokulması operasyonunu millet iradesinin tecelli etmesi için gösterilen bir 'kahramanlık' gibi anlatırlarken CHP'nin, kendisine siyasi duruş olarak daha yakın olan DSP'nin seçime girememesi için yaptıklarını yok farz etmesidir. İYİ Parti'ye 15 vekil gönderen CHP, nedense DSP için çok övünerek anlattığı demokrat tavrı göstermemiş ve DSP 2018 seçimlerine katılamamıştır."