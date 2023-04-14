DHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "PKK'ya ne verdiniz, PKK'ya ne taahhüt ettiniz, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ne taahhüt ettiniz?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Altındağ Kültür Sarayı'nda milletvekili adayları ve seçim beyannamesi tanıtım töreninde konuştu. Destici, Türkiye´nin kısa zamanda çok önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, "Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca, dünyanın ve bölgemizin maruz kaldığı, ülkemizi de ciddi ölçüde etkileyen güneyimizdeki savaş ve göçler, pandemi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler; bizi, her zamankinden daha akılcı, sağduyulu ve kararlı adımlar atmaya mecbur kılıyor. Bu şartlarda dahi, siyasete 'pazarlıklar', 'paylaşımlar' ve 'çıkarlar' çerçevesinden bakan bir siyasi anlayışın ülke yönetimine talip olmasını, ayrı bir problem olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Destici, "Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum; 23 Nisan oldu sen cumhurbaşkanı oldun, partinden istifa edecek misin, parti genel başkanlığını bırakacak mısın? Diğer 5 genel başkana da soruyorum; peki siz de cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunuzda partilerinizin genel başkanlığı görevlerinden istifa edecek misiniz? Etmeyeceklerini açıkladılar. Hadi burada ilkesizlik yaptılar, sözlerini yuttular. Peki asıl mesele şu; PKK'ya ne verdiniz, PKK'ya ne taahhüt ettiniz, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ne taahhüt ettiniz. TİP'e, DHKP-C'ye; biliyorsunuz onlarda DHKP-C'nin sözcülüğünü yapan milletvekilleri var. Devlet düşmanı ne kadar varsa orada. HDP; şimdi de Yeşil Sol diye bir organizasyon kurmuşlar. Aslında yanlış yapmışlar; Kızıl Sol demeleri lazımdı. Her şeyi istismar ettikleri gibi barışı, istikrarı, demokrasiyi istismar ettikleri gibi 'yeşil'i de istismar ettiler. Sırrı Sakık ne dedi Kılıçdaroğlu'na; kapalı kapılar ardında verdiğin sözleri açıkla. Şimdi Sayın Meral Akşener bununla ilgili yorum yaptı mı? Niye Akşener; çünkü 'HDP eşittir PKK' diyor bizim gibi. Ama icraata gelince sıfır."

"Balkanlar'da yaşayan kardeşlerimizin yanındayız" diyen Destici, şöyle devam etti:

"Hangi kökene sahip olursa olsun, nereden gelirse gelsin, eğer birileri PKK'nın siyasi partisi ile iş birliği yapıyor, PKK'ya terör örgütü demiyorsa o zaman benim onunla işim olmaz. Ben onun tam karşısındayım. Devletin varlığına savaş açmış, binlerce asker ve polisimizi şehit etmiş, 40 binden fazla vatandaşımızın canına kıymış terör örgütü ile birlikte olup, onun siyasi uzantısı ile kol kola yol yürüyenlerin elbette ki tam karşısındayım, karşısında olmaya da devam edeceğim. Onların konuştuklarını benim ve arkadaşlarımın nezdinde hiçbir anlamı yok. Vız gelir tırıs gider."