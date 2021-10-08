Habertürk'ü ziyaret eden BBP Genel Başkanı ve partili heyeti Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ ağırladı.

BBP Lideri Destici, ülke gündemine ilişkin olarak yeni anayasa çalışmaları, dış politika, koronavirüsle mücadele ve ekonomiyle ilgili konularda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından BBP ekibi Habertürk binasından ayrıldı.



BBP HEYETİ HABERTÜRK BİNASINDA



(Soldan sağa) BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Murat Yalnız, Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Ciner Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, Habertürk Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, Habertürk Haber Programları Koordinatörü

Faruk Demirel, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Emir Faruk Uzunpınar