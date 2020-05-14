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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Desdici Habertürk'ten Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Destici darbe tartışmalarına ilişkin olarak şöyle konuştu:

Türkiye'de askeri darbeler döneminin kapandığını, 15 Temmuz milat olduğunu, milletin müsaade etmeyeceğini söylüyorum. Birileri heves ve arzu ediyorlar. Seçimle iktidara gelemeyenlerin maalesef böyle bir özlemleri oldu. 1950'den beri hep darbelere çanak tuttular, çağrı yaptılar ya da darbelere destek verdiler.

Destici'nin konuşmalarından çıkan başlıklar şöyle:

"TÜRKİYE SÜRECİ ÇOK İYİ GÖTÜRÜYOR"

BBP olarak sadece yönetim kurullarımız, il başkanlarımız ve diğer yöneticilerimizle video konferans yöntemiyle toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Tedbirlere uyma konusunda öncülük yapmalarını istiyoruz. Bu süreçte işini kaybeden, zor duruma düşen insanlarımız var. Bu insanlara gerektiği şekilde yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Devletin yardım paketleri açıldı. Elhamdülillah dünya ile karşılaştığımızda Türkiye bu süreci çok iyi götürüyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatacağımıza yürekten inanıyorum.

AKŞENER'İN MEMLEKET MASASI ÖNERİSİ



Biz o çağrının içinde yokuz. İçinde olmadığımız bir çağrıya cevap vermeyi lüzumlu görmüyorum. Gelmemiş bir çağrının yorumunu yapmamak daha doğru olur. Dönem öyle bir dönem ki birlik beraberlik adalet, barış, kardeşlik kelimelerini çok vurgulayanlar aslında hayatlarında, siyasetlerinde aslında uygulamada karşılık bulmadığını ifade etmek istiyorum. Samimi çağrılar hem millet nezdinde hem de başka yerlerde, siyaset nezdinde karşılık bulmuştur.

"TBMM'DE TATİL KARARI ANLAŞARAK ALINDI"

Bazı konular suiistimal ediliyor. Meclis'in çalışmalarına Haziran başına ara verme konusunun anlaşılarak karar alındığını biliyorum. Meclis Başkanımız da 23 Nisan oturumunda buna vurgu yaptı. Siyasi partiler Meclis'te 'evet' deyip meydanlarda bunu malzeme konusu yaparlarsa doğru bulmam. İnşallah Haziran başında, bayram sonrası normalleşme başladığında Meclisimizin kaldığı yerden çalışmalarına başlayacağına inanıyorum.

"CHP İL BAŞKANININ İFADESİ KABUL EDİLEMEZ"

Darbe kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın BBP net olarak karşısında olduğumuzu ifade etmek isterim. 15 Temmuz milattı. Türk milleti darbelere geçit vermeyeceğini çok net olarak duruşuyla göstermiştir. Türkiye'de bazı kesimler var ki, darbe ve kalkışmadan vazgeçmiyorlar. CHP İstanbul İl Başkanı televizyonda 'Bu iktidar, sistem değişecek hatta bu seçim yoluyla mı olur, başka bir yolla mı olur, buna bakacağız' derse, buradan başka sonuç çıkar. Bu ifade normal kabul edilebilir bir ifade midir; saray rejimi gidecek Türkiye Cumhuriyeti devleti gelecek... Türkiye Cumhuriyeti zaten dimdik durduğu yerde duruyor.

Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılmış, birileri yeniden kuracaklar. Bunu söyleyenlerin geçmişine bakıyorsunuz, 28 Şubat'ta bunlar mitingler düzenleyerek orduyu göreve davet etmişler. 2014 yıllarında Taksim'deki olayları bahane ederek halkı galeyana getirerek kalkışma başlatmışlar.

"BU MİLLET BUNLARA FIRSAT VERMEZ ZATEN"

Bir Gezi tecrübesi yaşadı bu ülke. Bence bir darbe başlangıcıydı. Hükümet ve iktidar değişikliğini sokak hareketi ile yapmanın provasıydı. Buna niyetlendirdiler, başarılı olamadı. CHP İl Başkanının özellikleri de bu sokak hareketlerine çok uygun. Ne kadar sol, radikal gruplar varsa hepsi CHP İstanbul il örgütüyle temas halindeler. Basına yansıyan görüntüler, konuşmalar var. Hanımefendinin geçmiş siyasi fotoğrafları var, geçmiş siyaseti var. Bunlar uygulamaya geçmez zaten. Bu millet fırsat vermez. Bu özlem içerisinde olmalarını doğru bulmuyorum.

"TSK DARBE SÖYLENTİLERİNİN İÇİNE ÇEKİLMEMELİ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbe hevesinde olmadığını düşünüyorum. TSK'nın bir tane amacı vardır hudut güvenliğini sağlamak, terörle kahramanla mücadele ediyorlar. TSK'yı darbe söylentilerin içine çekmeyi doğru bulmuyorum. Libya'dan, Akdeniz'e kadar, TSK, MİT, Emniyet, İçişleri terörle mücadele safhasındayken darbe söylentilerini bu millete ihanet olarak görüyorum. Bu kişilere disiplin işletilmeli, hukuk da gereğini yapmalıdır. Türkiye'de askeri darbeler döneminin kapandığını, 15 Temmuz milat olduğunu, milletin müsaade etmeyeceğini söylüyorum. Birileri heves ve arzu ediyorlar. Seçimle iktidara gelemeyenlerin maalesef böyle bir özlemleri oldu. 1950'den beri hep darbelere çanak tuttular, çağrı yaptılar ya da darbelere destek verdiler.

"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ HDP İLE İŞBİRLİĞİ YAPTILAR"

2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukçuları tarafından kalemi kırılan kişinin telefonla konuşmasını reddediyorum. Hala terör örgütünü onun yönettiği biliniyor. Bunu şehitlerimize ve ailelerine karşı kabul edilemez bir durum olduğunu düşünüyorum. Bunların terörün çözümüne katkısı olduğunu düşünmüyorum. HDP ile Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ittifakını gelince. Güneş balçıkla sıvanmaz. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile yerel ve genel seçimle ittifak yaptıkları aşikardır. Genel seçimlerde örtülü, yerel seçimlerde bazı yerlerde aleni, bazı yerlerde örtülü olmuştur. İstanbul, Ankara, Mersin, Ankara'da yapılmıştır.

"İNŞALLAH SEÇİMLERDE DEĞİŞTİRMEZLER"

Üç partinin üçü de HDP ile yerel seçimlerde işbirliği gerçekleştirmiştir. Bunu inkar ediyor olmaları geçmişte yaptıklarının pişmanlığı, utancı olabilir. Bu üç siyasi partinin genel başkanın ağzından 'HDP, PKK'nın siyasi uzantısıdır' lafını hiç duymadık geçmişte. Bugün duyunca önemsiyorum, inşallah seçimlerde değişmez diye ümit ediyorum.

"HDP, PKK'NIN EMRİNDE VE KONTROLÜNDE"

BBP olarak çok netiz. HDP'liler Meclis'e geldiklerinde rahmetli genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu, 'Bu Türkiye için bir şanstır, beklentimiz PKK'yı lanetlemeleri, aralarına mesafe koymalarıdır' demişti. 'Ama PKK'nın siyasi uzantısı, sözcüsü olarak faaliyetlerine devam ederlerse onlarla mesafemizi koyarız' demişti. Bugün tamamen PKK'nın emrinde ve kontrolündedirler. Onun uzantısı değil tamamen kendisidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için CHP, HDP, İYİ Partililer 'Bizim de belediye başkanımız' diyor. Bunun neresini örteceksiniz?