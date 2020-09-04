BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Sivas Kongresi mesajı:

Destici, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama yaptı.
Bu kongrenin Samsun'dan Cumhuriyet'e süren çetin kurtuluş yolculuğun en önemli adımlarından olduğunu vurgulayan Destici, Sivas Kongresi'nin, özellikle kongreler döneminin noktalanması ve tüm milli cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi ile Milli Mücadele'de dolayısıyla Türk tarihinde özel ve önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.
"Sivas Kongresi'nde Misakımilli'nin esaslarının belirlendi, milli iradenin hakim kılınması ve vatanın bir bütün olduğu, bölünemeyeceği yeniden vurgulandı" ifadesine yer veren Destici, Kurtuluş Savaşı'nın gerek Tüm milleti gerek tüm mazlum milletler için, gurur ve umut kaynağı olduğuna ve olmaya devam edeceğine dikkati çekti.
Mustafa Destici, şunları kaydetti:
"Yokluklar içinde kazandığımız zafer, kurduğumuz devlet ve milletçe başardıklarımız, tüm mazlumlar için istikamet belirleyen bir şeref levhası olarak tarihte yerini almıştır. Milli Mücadele'nin her ferdi, her aşaması, milletimiz için büyük önem ve değer taşıyor. Sivas Kongresi'nin 101. yılında manda ve himayeyi reddedip sadece Allah'a ve millete güvenle sırtını dayayarak, bize, zafer, hürriyet ve devlet armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas Kongresi'nin kıymetli üyelerini ve Milli Mücadele'nin kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi; emanetlerini canımız pahasına koruyacağımız sözüyle rahmetle, şükranla yad ediyorum."
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