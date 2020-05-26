BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 27 Mayıs mesajı:

Destici, 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs'ın Cumhuriyet'in kara günlerinden biri olarak hafızalarda yer aldığını belirtti.
O gün, Türkiye Cumhuriyeti'ni devlet yapan temel müesseselerin, anayasanın, parlamentonun, hükümetin, cumhurbaşkanlığı makamının, yargı kurumlarının, silahlı kuvvetlerin tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildiğini, ülkenin demokratik devlet olma vasfının kaybettirildiğini ifade eden Destici, "O günden bugüne devam eden, milleti, milletin kararlarını, ruhunu, iradesini yok sayarak, milletin silahları, teçhizatı ve imkanlarıyla eşkıyayı hükümdar yapma hastalığının mikrobu olan darbe süreçleri ülkemize bulaştırıldı." değerlendirmesinde bulundu.
"27 Mayıs darbesi, pek çok yönden milletimiz için ilk gününden itibaren bir utanç sayfası olmuştur." ifadesini kullanan Destici, çoğu İstiklal Savaşı gazisi, kahramanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş yöneticilerine en korkunç, en iğrenç suçları işlemiş kişilere uygulansa dahi hiç kimsenin vicdanının kaldıramayacağı muamelelerin yapıldığını bildirdi.
Demokrasi ve evrensel hukuk kurallarıyla bağdaştırılamayacak mahkeme süreciyle idam ve müebbet hapis cezaları verildiğini, idam cezalarının üçünün infaz edildiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:
"Muasır medeniyet seviyesini hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimleriyle Orta Çağ karanlığına itilmeye çalışılmış, her seferinde darbelerin faturasını, insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte geri kalmışlık olarak milletimiz ödemiştir.
Milletimiz ise 27 Mayıs 1960'tan bugüne tüm darbeleri reddetmiş, lanetlemiş, son olarak 15 Temmuz 2016'da tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini, milletin birliğini korumuş, kendine, devletine ve geleceğine sahip çıkmıştır.
27 Mayıs darbesinin 60. yılında millet iradesine yönelen tüm girişimlerin aslında milletin istiklal ve istikbaline kurşun sıktığı gerçeğini hatırlıyor, hatırlatıyor, 1960 darbesinin düzmece mahkemelerinde idam edilen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve darbe şartlarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."
Destici, açıklamasında 27 Mayıs 1980'de hayatını kaybeden Türk milliyetçileri, ülkücüleri ile eski bakanlardan Gün Sazak'ı saygı, rahmet ve şükranla andığını bildirdi.
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