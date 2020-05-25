BBP Genel Başkanı Destici, ziyaret ettiği şehitlikte şehitler için Kur'an okudu

AA

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliğe ziyarette bulunan Destici, şehit aileleriyle bayramlaştı.

Burada Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, hudut güvenliği ve terörle mücadele için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerine Allah'tan yardım diledi.

Destici, daha sonra Hacı Bayramı Veli türbesi ve camiye ziyarette bulunarak, dua etti.