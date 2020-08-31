BBP Genel Başkanı Destici, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin açıklama yaptı:

Destici, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu eğitim yılının her dönemden farklı olarak uzaktan eğitimle başladığını anımsattı.
Öğrenciler için yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara ve başarılara vesile olmasını dileyen Destici, şöyle devam etti:
"Okulların açılması, doğal olarak önce öğrencilerimizin sonra da ailelerinin ve eğitimcilerimizin sağlıklarıyla ilgili hepimizde endişelere neden oluyor. Bu konuda hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığının bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti, gayreti ve çalışmaları takdirle karşılıyor, bundan sonrasıyla ilgili de halkımıza ve Milli Eğitim kurumlarımıza, alınması gereken tedbirlerle ilgili görevler düştüğüne inanıyorum."
Destici, Milli Eğitim Bakanlığının geçen yıl uzaktan eğitimle ilgili önemli bir sınav verdiğini ve bazı aksaklıklar dışında sürecin başarıyla yönetildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu yıl da yine bizleri her anlamda zorlu bir sürecin beklediğini ifade etmek ve tüm zorlukları el ele vererek, en önemlisi de Bilim Kurulumuzun açıkladığı kurallara titizlikle riayet ederek aşabileceğimize olan inancımı dile getirmek istiyorum. Önemli problemlerimiz var, öğrencilerimizin bir kısmının internet erişiminde eksiklikler olduğunu görüyoruz. İnternet desteğiyle beraber, televizyon yayınlarının artırılması, kitap desteğiyle kayıpların asgari düzeyde tutulabileceği bir uygulamanın hayata geçmesini diliyorum. Eğitim hangi metotla yapılırsa yapılsın, eğitimin merkezinde öğretmenlerimiz, onların bilgileri, birikimleri, performansları ve şefkatleri olmak zorunda. Unutmamalıyız ki geleceğe ancak öğretmenlerimizin başarılarıyla güvenle yürüyebiliriz."
Mustafa Destici, son yıllarda en çok hak kaybına uğrayan ve mağdur edilen kesimlerin başında öğretmenlerin geldiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak bu durumun düzeltilmesi istedi.
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