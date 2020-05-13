BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye'de darbeler dönemi kapandı"

Destici, yazılı açıklamasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayısındaki azalmanın umut verici olduğunu belirten Destici, vatandaşların kurallara uymaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Bütün darbelere karşı olduklarını bildiren Destici, şöyle devam etti:
"Türkiye'de darbeler dönemi kapandı. Darbe ve benzeri söylemlerle başka hesaplar içerisinde olan iç ve dış mihraklara hiçbir şart altında müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."
Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu belirten Destici, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Suçla ve suçlularla mücadele, yargılama ve cezalandırma yetkisi hukuka ve devlete aittir. Kim olursa olsun münferiden silahlanarak kendince suçlu ve potansiyel darbeci avına çıkmaları üzerinden bir söylemle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçunu işlemelerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tip yayınlarla ilgili RTÜK, söylemlerle ilgili de adli kurumlar görevlerini yapmalı. Sebebi ister cehalet, ister planlı bir provokasyon olsun milletimizi ayrışmaya ve çatışmaya yöneltmeye çalışan söz ve davranışlara fırsat verilmemelidir."
PKK ve siyasi uzantılarını hiçbir zaman meşru görmediklerini aktaran Destici, "Bugün inkar etseler de şu bir gerçek ki Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin üçü de yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapmıştır. Bu partilerin sözcülerinin ağzından seçim dönemlerinde 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' lafı hiç duyulmadı." açıklamasını yaptı.
Destici, 13 Mayıs 2014'te Soma'da göçük altında kalarak yaşamını yitiren 301 vatandaşı rahmetle andı, ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.
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