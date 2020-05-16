BBP Genel Başkanı Destici: "Seçilmiş olmak, kimseye teröre destek verme hakkı vermez"

Destici yaptığı yazılı açıklamada, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında İçişleri Bakanlığınca, HDP'li bazı belediye başkanlıklarına kayyum atanmasını değerlendirdi.
Terörle irtibatı tespit edilen belediyelere kayyum atandığı için İçişleri Bakanlığı ve hükümetin itham edilemeyeceğini belirten Destici, "Şayet bunlara göz yumulursa o zaman hata yapılmış olur. Büyük Birlik Partisi olarak, terörün tüm unsurlarına karşı verilen mücadelede sonuna kadar Devletimizin, kahramanlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verdi.
Destici, PKK terör örgütüne destek veren belediyelere kayyum atanmasının yasaların gereği olduğuna işaret ederek "Seçilmiş olmak, hiç kimseye teröre destek verme, teröristi istihdam etme, kollama hakkı vermez. Terörle irtibatlı olan belediyelere kayyum atanması, terörle mücadelenin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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