AA

BBP Genel Başkanı Destici, Meclis'te gündemi değerlendirdi:



- "Türkiye Yunanistan'ın yaptıklarını yapsaydı AB yine kontrolsüz güç mü diyecekti, yoksa Türkiye'yi daha başka suçlamalarla mı itham edecekti? Hepimiz biliyoruz ki hiçbir zaman Türkiye'ye karşı samimi olmadılar, taahhütlerini yerine getirmediler, Türkiye'nin yükünü de hiçbir zaman paylaşmadılar"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, Yunanistan'ın yaptıklarını yapsaydı AB, yine kontrolsüz güç mü diyecekti, yoksa Türkiye'yi daha başka suçlamalarla mı itham edecekti? Hepimiz biliyoruz ki hiçbir zaman Türkiye'ye karşı samimi olmadılar, taahhütlerini yerine getirmediler, Türkiye'nin yükünü de hiçbir zaman paylaşmadılar." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede önemli bir başarı gösterdiğini belirterek Sağlık Bakanlığının virüse karşı başarılı bir sınav yürüttüğünü söyledi.

Bilim Kurulunun oluşturulması, tahliyelerin zamanında yapılması, karantina merkezleri, 14 günlük sürelerin iyi uygulanması, vatandaşların bilgilendirilmesi neticesinde bugüne kadar Türkiye'de koronavirüse rastlanılmadığını dile getiren Destici, "Türkiye olarak bununla yüzleşme ihtimalimizi de dikkate alarak koronavirüse karşı vatandaşlarımızın da daha duyarlı olması lazım. Doktorlarımızın hijyen öğütlerine teslim olmak zorundayız. Aile bireylerimizden başlayarak çevremizdeki herkesi de bu konuda uyarmalıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib konusunda bir araya geldiğini, "görüşme öncesinde heyetin bekletildiği, bunun da dünya kamuoyuna yayıldığı" yönünde haberler çıktığını ifade eden Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle içeride, bundan memnuniyet ifade edenler, bunları sosyal medyada büyük bir zevkle dolaştıranlar, siyaseten gündemine alanlar şunu bilmelidirler ki büyük bir çirkinliğin, ayıbın içerisindedirler. Çünkü oradaki sadece ismiyle var olan birisi değil, orada sadece Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar yoktu. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı vardı, heyeti vardı. Bir itibar suikastı, bir saygısızlık yapılmışsa bu bütün Türk milletine yapılmıştır. Herkesin bunu bu şekilde algılamasını ve buna göre bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Bekletilmeyle ilgili video görüntüsü şayet Rusya tarafından bilerek yapılmış ve kayda alınarak bütün dünyaya servis edilmişse bu Rusya adına büyük bir ayıp ve Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir küstahlıktır. Bunu aynen Rusya'ya iade etmemiz gerekir. Gerekiyorsa Rusya ile belli alanlarda diplomatik ilişkilerimizi dahi askıya almalıyız. Rusya, en üst düzeyde bu konuda açıklama yapmalıdır."

Erdoğan ile Putin'in İdlib konusundaki görüşmesini de değerlendiren Destici, Rusya ya da rejimin, Soçi ve Astana ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara uygun hareket etmediğini belirtti. Destici, "Rusya ve rejimin ne siyasi çözümden yana oldukları noktasında tavırları var ne terörist olarak ifade edilen grupların çıkarılması konusunda Türkiye ile iş birlikleri var ne de insani kriz konusunda iş birlikleri var. Zaten baş suçlusu kendileri." dedi.

Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik uygulamalarına işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye, gitmek isteyen sığınmacılara kapılarını açtı. Bundan dolayı Türkiye'yi kimse suçlayamaz. Türkiye kaç yıldır 4 milyona yakın mülteciye bakıyor. Yunanistan şimdiden nasıl bir tavır içerisinde? Yunanistan insanlık dışı tavırlar sergiliyor. 3 kişiyi öldürdü. Kaynar su dökerek insanları cezalandırıyor. AB, Yunanistan'ın insanlık dışı tavırları karşısında 'kontrolsüz güç' diyor. Acaba Türkiye, Yunanistan'ın yaptıklarını yapsaydı AB, yine kontrolsüz güç mü diyecekti, yoksa Türkiye'yi daha başka suçlamalarla mı itham edecekti? Hepimiz biliyoruz ki hiçbir zaman Türkiye'ye karşı samimi olmadılar, taahhütlerini yerine getirmediler, Türkiye'nin yükünü de hiçbir zaman paylaşmadılar. Türkiye'nin kapılarını açma konusundaki tavrından bir adım dahi geri adım atmamasını istiyoruz."