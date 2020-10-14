Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anayasa Mahkemesinden tutun, tüm devlet yöneticileri, hatta siyaset kurumunun üyeleri, yazdıklarına ve söylediklerine azami derecede dikkat etmek zorundadır." dedi.

14.10.2020 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
AA

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabında paylaştığı "AYM'nin ışıkları yanıyor" ifadelerine tepsi gösteren Destici, paylaşımı "çok tehlikeli bir söylem ve hareket" olarak niteledi ve şunları söyledi:

"Bu ülkede, devlette tüm kadrolar gelir geçer ama devletin tüzel kişiliği baki kalır. Bu tip ciddiyetsiz söylemler onarılamayacak yaralar bırakır. Anayasa Mahkemesinden tutun tüm devlet yöneticileri, hatta siyaset kurumunun üyeleri yazdıklarına ve söylediklerine azami derecede dikkat etmek zorundadır."

Yıldırım'ın paylaşımını "gündem değiştirmek yahut paranoya" olarak yorumlamanın "aymazlık ve sığlık" olduğunu ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Mehmet Ali Birand'ın 12 Eylül ihtilali ile alakalı yaptığı belgeselde 'O gece Genelkurmay'ın ışıkları sabaha kadar yanıyordu.' sözü akıllarda. Bu sözün içeriği ve istikameti çok net bellidir. Şimdi Engin Yıldırım'ın imasını hafife almak ne kadar doğru? Üstelik Engin Yıldırım da bu imayı bilmeyecek kadar cahil ve cühela sınıfından değil."

Yıllardır hukuk camiasında "Anayasa Mahkemesinde hukukçu olmayan üye sorunu" diye bir sorun yaşandığına dikkati çeken Destici, AYM gibi bir kuruma mutlaka hukukçuların atanması gerektiğini savundu.

Destici, Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini, aksi halde AYM tarafından görevden alınması, hukuki sürecin başlatılması gerektiğini dile getirdi.

- "İşgal edilmiş topraklar azad edilmeden asla masaya ve müzakereye oturulmamalıdır"

Destici, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılara da değindi. Ermenistan'ın ateşkes kararından kısa bir süre sonra sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Destici, şunları söyledi:

"Başlatılan bu harekat, kim ne çağrısı yaparsa yapsın, işgal edilmiş toprakların tamamı kurtarılmadan durdurulmamalıdır. Ya askeri harekatla kurtarılacaktır ya da Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilecektir. Bunun üçüncü bir yolu yoktur. İşgal edilmiş topraklar azad edilmeden asla masaya ve müzakereye oturulmamalıdır."

- KKTC'deki seçimler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı, "Türkiye'yi anavatanı olarak görmeyen, Suriye'deki terör operasyonlarına karşı operasyonlarımızı içine sindiremeyen, şehit kanlarıyla alınıp vatan yapılmış KKTC topraklarını Rumlara vermekten bahseden AB ve Yunanistan'ın sözcüsü ve oyuncağı haline gelen biri olmakla" suçlayan Destici, şöyle konuştu:

"Bu hafta sonu gerçekleşecek ilk tur seçimlerde KKTC'deki vatandaşlarımızın, KKTC'nin bağımsızlığından, toprak bütünlüğünün korunmasından, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasından, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesinden, anavatan Türkiye ile KKTC'nin tam bir güç birliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum."

Mustafa Destici, partisinin bu hafta sonu yapılacak olan 11. Olağan Kongresi'nin temasını ise "İddiamız Büyük Birlik, İdealimiz Büyük Türkiye" olacağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bursa'da şaşırtan anlar... Elleriyle besledi
Bursa'da şaşırtan anlar... Elleriyle besledi
Kuralları hiçe saydı... Dansı olay oldu
Kuralları hiçe saydı... Dansı olay oldu
1998 yılına uyandı... Hiçbir şey hatırlamıyor
1998 yılına uyandı... Hiçbir şey hatırlamıyor
Yılın aşk bombası! Didem Soydan ve Burak Deniz böyle yakalandı
Yılın aşk bombası! Didem Soydan ve Burak Deniz böyle yakalandı
Dikkat! Korona böyle de bulaşıyor...
Dikkat! Korona böyle de bulaşıyor...
Dilber Ay ile Mike Tyson pandeminin kurbanı oldu
Dilber Ay ile Mike Tyson pandeminin kurbanı oldu
ABD'li fenomen Türk erkeklerine isyan etti
ABD'li fenomen Türk erkeklerine isyan etti
Sifonun içine pet şişe koyun... Bakın ne işe yarıyor!
Sifonun içine pet şişe koyun... Bakın ne işe yarıyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X