BBP Genel Başkanı Destici, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti:

AA

Ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden, ardından alp kıyafetli askerler tarafından gerçekleştirilen saygı nöbetinin değişimini izleyen Destici, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin önceki yıllarda olduğu gibi geniş katılımla yapılamadığını hatırlattı.

Bundan önceki şenliklerde Anadolu'nun her tarafından hatta Türk dünyasının her yerinden Söğüt'e gelen Yörük Türkmenlerin hem kültürlerini yaşattığını hem de birbirleriyle hasbıhal ettiğini hatırlatan Destici, "Buraya gelememiş olsa da yüreği Söğüt'te atan tüm Yörük Türkmen kardeşlerimi buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu virüsten kurtulmuş oluruz, yeniden, burada hep birlikte büyük bir coşku ve sevinçle, gururla 740'ıncı şenlikleri kutlarız." dedi.

Destici, dünya tarihinin gördüğü en büyük, en güçlü ve en adil devletin Söğüt'te kurulduğunu vurguladı.

O devletin temellerinin Ertuğrul Gazi tarafından atıldığını dile getiren Destici, "O devlet Söğüt'ten, bir çınar gibi 3 kıtaya hükmedecek bir noktaya geldi. Osmanlı gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı götürmedi. Tam tersine adalet, huzur, barış, hoşgörü ve merhamet götürdü. Tüm topraklarda, bu anlayış ile asırlarca hükmetme, hakim olma ve oraları yönetme imkanı buldu. Osmanlı'yla birlikte Türk'ün isminin konuşuluyor olması, hala orada Türk varlığının devam ettiriliyor olması, Osmanlı'nın adalet, merhamet, hoşgörü ve gittiği topraklara barış, huzur ve güven götürüyor olmasından kaynaklanıyordur. Bugün dünya onu arıyor." diye konuştu.

Destici, sömürgeci bir devlet olmamasının Osmanlı'yı diğer devletlerden ayıran özellik olduğunu söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kafkaslar'dan sınırlarımızın ötesindeki Suriye, Irak içlerine kadar, tüm bu bölgelerde hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruma, öbür taraftan da soydaş ve dindaş kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini koruma noktasında bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi de nasıl Söğüt'te birlik ruhuyla, Osmanlı doğmuşsa, inşallah bugün de biz o ruhu yeniden canlandırarak, yaşatarak güçlü Türkiye'yi ve hem kendi menfaatlerini sonuna kadar koruyan hem de coğrafyasındaki soydaş ve dindaş kardeşlerinin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyan, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını sağlayacak, öbür taraftan Kırım'ın kurtuluşunu sağlayacak, diğer taraftan Suriye ve Irak başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki zulümleri, kan ve gözyaşını, sömürüyü sona erdirecek, Afrika'daki zulmü sona erdirecek ve dolayısıyla tüm milletimizin hak ve menfaatlerini koruyacak, güçlü bir Türkiye'yi inşallah yine birlikte inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."