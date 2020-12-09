BBP Genel Başkanı Destici'den Medipol Başakşehir'e destek:

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "Fransız PSG ile Başakşehir Futbol Kulübümüz arasında oynanmakta olan Şampiyonlar Ligi maçında, teknik heyetten Pierre Webo'ya yönelik maçın dördüncü hakemi tarafından yapılan ırkçı saldırıyı lanetliyorum. Yanındayız Başakşehir." ifadelerini kullandı.