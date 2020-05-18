BBP Genel Başkanı Destici'den "Kırım Tatar sürgünü" mesajı

AA

Destici, "Kırım Tatar Sürgünü"nün 76'ncı yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, Kırım'da yaşayan Türklerin, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in emriyle evlerinden alınıp, hayvan ve yük taşımakta kullanılan vagonlara bindirilerek sürgüne gönderildiğini anımsattı.

Sürgün edildikleri bölgelerde köle gibi çalıştırılan Kırım Türklerinin pek çoğunun içinde bulundukları ağır şartlar sebebiyle hayatlarını kaybettiğini vurgulayan Destici, dünyanın yaşanan katliam ve soykırımlara, öldürülen Türkler olduğu için yine sessiz kaldığını savundu.

Kırımlıların, 1989'dan sonra dönebildikleri vatanlarının 2014'te uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Rusya tarafından "işgal ve ilhak" edildiğini ifade eden Destici, bugün de Kırım'da, Türklerin üzerindeki baskıların sürdüğünü belirtti.

Kırım Tatar Sürgünü olarak tarihe geçen katliamın sebep olduğu mağduriyetlerin giderilemediğine dikkati çeken Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Türk Milliyetçilerinin 'Esir Türkler' kavramı ve özgürlük çığlığı, o günün Sovyet aşıkları ve bugünün yarım aydınlarının zannettiği gibi bir slogandan ibaret değildir. Kırımlı Türkler vatan topraklarında, 100 yıldır yok edilmeye çalışılırken, katliamın failleri yüzlerinde hep komünizm, sosyalizm ve proletarya maskesiyle cinayetlerini işlediler.

Kırım Tatar Sürgünü'nün 76'ncı yılında, kaybettiğimiz yüz binlerce soydaşımızı ve bu vesileyle büyük Türk milliyetçisi ve aydını İsmail Gaspıralı'yı rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bir Türk yurdu olan Kırım'ın işgalini tanımadık ve tanımayacağız. Yeryüzündeki bütün Türkleri ve Türk devletlerini, Doğu Türkistan'dan Kırım'a işgal altındaki tüm Türk yurtlarının bağımsızlığına kavuşması için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."